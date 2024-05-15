سيارة الأحلام من هيونداي.. تعرف على مواصفات هيونداي كريتا 2024 فئة Smart أهم مزايا السيارة الداخلية والخارجية

‏مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2024، تعد سيارة هيونداي كريتا واحدة من أفضل السيارات المصنفة من فئة Smart خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن سيارة مُدمجة تجمع بين التصميم الأنيق والمميزات المتطورة بأسعار معقولة، السيارة على درجة عالية من الأمان لأنها تحتوي على الكثير من وسائل الحماية سواء الحماية الداخلية أوالخارجية بالإضافة إلى أن السيارة تمتلك مظهر جمالي رائع وجذاب لجميع الباحثين عن العصرية والأناقة فهذه السيارة تكون خيار أمثل أمامهم أيضا تحتوي على الكثير من المقومات التي سوف يتم شرحها بالتفصيل في المقال.

مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2024

‏تمتلك السيارة مجموعة قوية جدا من المميزات سواء المميزات الخاصة بالشكل الخارجي أو المميزات الداخلية:

تتميز السيارة بتصميم عصري وجذاب، مع وجود شبكة أمامية كبيرة ومصابيح قوية جدًا من نوع LED حادة الشكل ومميزة.

خطوط الهيكل الانسيابية تضيف عليها مظهرًا رياضيًا، بينما تُعزز الإطارات المصنوعة من الألومنيوم من أناقتها.

توفر السيارة مساحة داخلية واسعة مُريحة لخمسة ركاب، مع مساحة كافية لحمل الامتعة في الصندوق الخلفي.

السيارة تحتوي علي شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس قياس 8 بوصات، مع نظام Apple CarPlay و Android Auto.

بها كذلك نظام لتثبيت السرعة، ونظام التحكم في المناخ، ونظام دخول بدون مفتاح، ونظام تشغيل المحرك عن بُعد.

وبها أيضًا وسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام فرامل ABS، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات.

السيارة بها محرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر ينتج 190 حصانًا وعزم دوران 264 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

السيارة تتميز باستهلاكها الاقتصادي للوقود، حيث تستهلك 17.5 كيلومترًا لكل لتر من البنزين.

سعر سيارة هيونداي كريتا 2024

يبدأ سعر هيونداي كريتا 2024 فئة Smart في السعودية من 83,285 ريال، ويعتبر هذا السعر مثالي جدا نظرًا لما تحمله السيارة من مواصفات مميزة.