لولو حلوة كتير وشيك ؟! .. تردد قناة وناسة لولو 2024 لمتابعة أجمل أغاني لولو المسلية للأطفال على نايل سات Nilesat
قناة وناسة
قناة وناسة، أصبح الملايين من الأطفال بالدول العربية بمختلف أعمارهم يتابعون قناة وناسة التي استطاعت جذبهم بفضل محتواها الرائع والمميز، حيث تقدم عبر شاشتها أغاني حصرية وكليبات مسلية وخفيفة الظل أحبها الأطفال وحفظوها وصاروا يرددونها بشكل مستمر، وقد نالت هذه الأغاني ايضا اعجاب الامهات كونها تحمل رسائل دينية وأخلاقية تساعد على تعليم الأطفال القيم والسلوكيات الحسنة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة.
تردد قناة وناسة 2024
قناة وناسة تعد واحدة من أفضل القنوات المتخصصة للأطفال وعلى الرغم من كونها حديثة نوعا ما الا انها استطاعت التفوق على العديد من القنوات التي تسبقها وحققت نسب مشاهدة مرتفعة، وقد نجحت القناة في إثارة انتباه الأطفال عن طريق اغانيها التي تتميز بإيقاعها السريع وكلماتها المرحة، بالإضافة الى صورة الرسوم المتحركة ذات الجودة العالية التي تجذب الأطفال الصغار وتشغل وقتهم دون أن يتسلل اليهم اي ملل أو شعور بفقدان الشغف، ونظرا لبحث الكثير من الآباء والأمهات عن قناة وناسة سنستعرض لكم فيما يلي تردد القناة واعدادات الضبط.
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11470
- الاستقطاب : افقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
ضبط تردد قناة وناسة
ويمكنكم بسهولة تامة استقبال قناة وناسة ومشاهدة برامجها عبر ضبط التردد على النحو التالي :
- الضغط على زر الاعدادات من جهاز الريموت كنترول.
- اختيار التركيب من خيارات الاعدادات.
- تحديد القمر الصناعي.
- اختيار اضافة تردد.
- ادخال التردد وباقي اعدادات الضبط الموضحة ثم الضغط على “بحث”.