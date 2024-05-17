لولو حلوة كتير وشيك ؟! .. تردد قناة وناسة لولو 2024 لمتابعة أجمل أغاني لولو المسلية للأطفال على نايل سات Nilesat

تردد قناة وناسة 2024

قناة وناسة تعد واحدة من أفضل القنوات المتخصصة للأطفال وعلى الرغم من كونها حديثة نوعا ما الا انها استطاعت التفوق على العديد من القنوات التي تسبقها وحققت نسب مشاهدة مرتفعة، وقد نجحت القناة في إثارة انتباه الأطفال عن طريق اغانيها التي تتميز بإيقاعها السريع وكلماتها المرحة، بالإضافة الى صورة الرسوم المتحركة ذات الجودة العالية التي تجذب الأطفال الصغار وتشغل وقتهم دون أن يتسلل اليهم اي ملل أو شعور بفقدان الشغف، ونظرا لبحث الكثير من الآباء والأمهات عن قناة وناسة سنستعرض لكم فيما يلي تردد القناة واعدادات الضبط.

تردد قناة وناسة نايل سات القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6