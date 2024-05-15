يا ترى نجحت ولالا؟؟.. نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 بالعراق عبر موقع نتائجنا results.mlazemna في كل المحافظات

نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024، يترقب الطلاب ظهور نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 على أحر من الجمر لمعرفة المجموع الذي حصلوا عليه، حيث من المتوقع أن تعلن نتائج السادس الابتدائي 2024 دور اول في كل المحافظات العراقية بنهاية الشهر الجاري بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، واليكم طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 بالعراق عبر موقع نتائجنا الرسمي، فتابعونا.

نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024

أيام قليلة وتعلن نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 من قبل وزارة التربية العراقية بعد أن تنتهي أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكشوف، ليقوم السيد الوزير بعد ذلك باعتماد النتيجة بشكل رسمي قبل أن ترسل إلى المدارس أو يتم رفعها عبر المواقع المخصصة لذلك، وسط توقعات بأن تعلن النتائج دفعة واحدة في كل المحافظات معا وليس بشكل تدريجي، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 عبر موقع نتائجنا الرسمي:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

قم بالدخول إلى قسم نتائج طلاب العراق.

اختر نتائج السادس الابتدائي 2024.

قم باختيار نتائج الدور الاول.

حدد اسم المحافظة التي تقطن بها.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة عن الطالب مثل الاسم الرباعي والرقم الامتحاني.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك النتيجة فور بالدرجات.

يمكنك الضغط على كلمة “تحميل” الموجودة بجوار اسم محافظتك ليتم تنزيل كشوف النتيجة فورا على جهازك.

لينك نتائج السادس الابتدائي 2024

ويمكنك زيارة لينك نتائج السادس الابتدائي 2024 لاستخراج نتيجتك بالتفصيل في كافة المحافظات “بغداد، النجف، الكرخ، الرصافة، ذي قار، صلاح الدين،..” كعادة كل عام، علما بأن يمكنك من خلال التعليقات أن ترك اسمك ورقمك الامتحاني في التعليقات بوضوح مع ذكر اسم المحافظة ليتم جلب النتيجة لك فور ظهورها.

تعد نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 من الامور التي تشغل بال الطلاب وذاويهم بالعراق، ومن المقرر ان تعلن النتيجة في نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء اعمال التصحيح.