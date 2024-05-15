مغامرة جديدة بين القط والفار..تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية وفرح أطفالك 24 ساعة

تشكل قنوات الأطفال أهمية كبيرة في حياة الأطفال الصغار، وذلك لأنهم يقضون أوقاتًا طويلة في مشاهدة برامج الرسوم المتحركة والأفلام الكرتونية والأغاني والأناشيد الترفيهية التي تعرضها هذه القنوات، ولأن الأهل يحرصون على أن تكون القنوات الفضائية التي يتابعها أطفالهم تعرض محتوى هادف ومفيد للمتابعين الصغار، فقد تزايدت عمليات البحث من قبل الأهل عن قنوات ترفيهية تقدم محتوى يلائم عقول الأطفال ويتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع العربي، لذلك خصصنا موضوعنا هذا لكي نقدم لكم تردد قناة توم وجيري المميزة بمحتواها الذي يفضله الأهل والأطفال، تابعونا.

استقبل تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية 2024

هناك عدد كبير من المواطنين الذين يرغبون في تثبيت قناة توم وجيري ويبحثون بكثرة عن بيانات أحدث تردد لها، وفي السطور القادمة سوف نذكر لكم هذه البيانات على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وهي على النحو التالي في مقال اليوم.

حدث تردد قناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

ضبط تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

ما هي مميزات قناة توم وجيري 2024