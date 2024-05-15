أجازتك من يوم كام؟.. موعد عيد الأضحى في مصر وكل الدول العربية 2024 وعدد أيام الإجازة

مع بداية شهر ذي القعدة يتساءل الكثير من المسلمون حول العالم وبالتحديد الدول العربية عن موعد عيد الاضحى 2024 في مصر وكل الدول العربية، ومن المنتظر أن يتم التحديد والإعلان بشكل رسمي من قبل هيئة الفلك عن ظهور هلال شهر ذي الحجة، ومع بداية الشهر سيكون العيد بشكل رسمي في اليوم العاشر من الشهر الهجري على أن تكون وقفة عرفات في اليوم التاسع من نفس الشهر، وتبعا إلى توضيح هلال شهر ذي القعدة من المحتمل أن يكون يوم عيد الأضحى يوافق 16 من شهر يونيو القادم وبالنسبة إلى وقفة عرفات ستكون في يوم 15 من نفس الشهر.

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر وكل الدول العربية

أعلنت الحسابات الفلكية في المعهد القومي للفلك في مصر عن هلال ذي الحجة في الساعة 2.39 مساء بتوقيت القاهرة وذلك في يوم الخميس الذي يوافق 29 من شهر ذي القعدة والذي يوافق من الشهور الميلادية السادس من شهر يونيو، ومن المقرر أن يكون بداية شهر ذي الحجة في اليوم السابع من شهر يونيو.

وبناء على تلك الإحصائيات سيكون عيد الأضحى 16 من يونيو في مصر، أما بالنسبة إلى عيد الأضحى في الدول العربية من المقرر أن يكون في نفس اليوم الذي يحتفل به المصريين، وذلك بعد أن صادف ظهور الهلال في سماء مكة وتم التأكيد على موعد عيد الأضحى في كافة البلاد العربية على أن يكون في يوم 16 يونيو القادم.

إجازات عيد الأضحى المبارك

من المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى لهذا العام 1445/2024 مطولة وذلك يرجع إلى مصادفة العطلة الأسبوعية، حيث تبدأ الإجازة من يوم 14 يونيو وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.