أحذر.. المملكة تعلن عن موعد تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة الحج 1445.. والغرامة المالية المقررة على المخالفين

موعد تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة الحج 1445، مع اقتراب دخول المملكة إلى موسم الحج يزداد فرض الأنظمة والقوانين التي من شأنها أن تيسر وتسهل عملية التعامل مع الحجاج الذين يرغبون في إنهاء الشعائر بأمان، لذلك تسن المملكة عدد من الأنظمة من أجل تنظيم الحج والتي عند مخالفتها يتم تطبيق عدد من العقوبات، واليوم سنتعرف معا على عقوبات مخالفة أنظمة الحج 2024، والموعد الخاص بتطبيقها في السطور القادمة فتابعونا.

موعد تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة الحج 1445

أكدت وزارة الحج والعمره أن من يتم ضبطهم بدون تصريح في اماكن الشعائر الحي سواء في مكه المكرمه والمدينه المنوره يتم توقيع عقوبات عليهم.

فمن يتم ضبطهم بدون تصريح في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الضبط الأمني المؤقتة يوقع عليهم العقوبات المخالفة.

كما أكدت الوزارة عبر المنصة xn موعد تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة الحج يبدأ من يوم 25 ذو القعدة 1445 ويستمر الى يوم 14 منزل حجة 1445 على أن يوافق ذلك الفترة ما بين 2 إلى 20 يونيو المقبل.

عقوبة مخالفة أنظمة الحج 1445

أن عدم الحصول على تصريح للحج والتواجد داخل الأماكن الممنوع التواجد فيها بدون تصريح يعرض المواطن أو الوافد الى دفع غرامة تصل قيمة هذه الغرامة إلى 10000 ريال، على أن يتم مضاعفاتها في حالة تكرار المخالفة وذلك للمواطنين والمقيمين على حد السواء.

ومن يقوم بنقلهم سيوقع عليه عقوبات تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر و عقوبة قدرها 50 ألف ريال هذا بالإضافة إلى انه سيتم مصادرة وسيلة النقل البري وذلك لمساعدته في نقل مخالفي أنظمة الحج بدون تصريح.