نتيجة السادس بانت؟.. استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عبر موقع وزارة التربية epedu.gov.iq العراق

تعتبر هذه الفترة هي من أكثر الفترات قلقًا بالنسبة للعديد من الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق، حيث إن الصفوف الدراسية التي من بينها السادس الابتدائي الدور الأول، تخوض امتحانات هذا الدور في كافة المحافظات، بعد التجهيزات التي نوطت بها من وزارة التربية العراقية، فضلاً عن أن البعض يتساءل في الوقت الحالي، عن خطوات استخراج كشوفات نتائج هذه المرحلة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي في العراق

وعن خطوات القيام بإستخراج نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراق، اتباع ما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

بعدها يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع الوزارة.

ثم يتم العمل على تحديد المرحلة الدراسية وكذلك الدور الخاص بكل طالب.

تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.

استكمال باقي المعلومات الخاصة بالطالب.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم الكشف عن جميع اسماء نتائج الطلاب والطالبات في العراق.

اعتراضات السادس الابتدائي دور أول في العراق

وبعد أن يتم استخراج النتائج، بعض الطلبة الذين لم يحصلوا على الدرجات النهائية التي يستحقونها، يقومون بتقديم طلب تظلم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-