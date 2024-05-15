عربي و دولي
تسجيل منحة 300 دينار تونس لجميع المواطنين المتعثرين 2024 والشروط المطلوبة
في ظل المنح والمبادرات التي تقدمها الحكومة التونسية إلى جميع المواطنين، للمساهمة في مساعدة الفقراء والمتعثرين في العديد من محافظات دولة تونس، بما تُخفف عنهم العبء الاقتصادي التي يُعاني منه الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلى أن التسجيل في المنحة تكون وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة، التي نكشفها لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها الجميع.
ما هي شروط منحة 300 دينار تونس 2024؟
وجاءت أبرز شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس لكافة المتقدمين داخل الدولة، كما نص على النحو الأتي:-
- أن يكون الشخص المتقدم تونسي الجنسية.
- مقيم في دولة تونس.
- كذلك يجب أن يكون من الفئات المستحقة للحصول على الدعم.
- ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو سجلات تُجارية تمنع من الحصول على المنحة.
- إرفاق جميع المستندات المعنية بطلب القبول في منحة تونس.
- الإلتزام بجميع المعايير التي تفرضها وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.
كيفية التسجيل في 300 دينار تونس
وتتمثل أبرز خطوات التسجيل في منحة تونس 300 دينار تونس، وفقًا للأتي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الشؤون الإجتماعية.
- بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.
- القيام بإختيار منحة 300 دينار تونس.
- كذلك فيتم إدخال كافة المعلومات المعنية بطلب القبول في المنحة.
- إرفاق المستندات الخاصة بالتسجيل في منحة تونس 300 دينار.
- التأكد من الوثائق والبيانات التي تم إدخالها في الخانات الخاصة بذلك.
- الضغط في النهاية على أيقونة “تأكيد” أو “إرسال الطلب”.