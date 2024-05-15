أقوى أشارة لتردد قناة روتانا سينما 2024 لمشاهدة أحلى الأفلام العربية

يعد تردد قناة روتانا سينما من أبرز الترددات التي يتم البحث عنها، وذلك لأن هذه القناة تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، وذلك لأنها تقدم تشكيلة واسعة ومتنوعة تضم أشهر الأفلام والمسلسلات المصرية المميزة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، حيث يتضمن محتواها الكثير من الأفلام الرومانسية والكوميدية والدرامية القديمة والجديدة، ولأن هذه القناة من القنوات الفضائية المفضلة والمحبوبة من قبل المشاهدين، فقد خصصنا هذا المقال لكي نقدم لكم بيانات تردد قناة روتانا سينما على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات.

أقوى أشارة لتردد قناة روتانا سينما 2024

حرصت قناة روتانا سينما ذات الشعار المشهور “مش هتقدر تغمض عينيك” على أن يكون محتواها متنوع لأجل أن يتناسب مع مختلف الأذواق، وهذا ما جعل القناة تحظى بنسبة مشاهدات عالية وإقبال واسع على مشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تعرضها القناة بجودة عالية وبشكل حصري على مدار اليوم، وسوف نذكر لكم بيانات أحدث تردد لقناة روتانا سينما على القمرين عرب سات ونايل سات في مقال اليوم.

ما هو تردد قناة روتانا سينما على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12226.

الاستقطاب:أفقي H.

معادل الترميز:27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

ما هو تردد قناة روتانا سينما عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:11843.

الاستقطاب: أفقي H.

معادل الترميز: 25700.

معامل تصحيح الخطًأ: 4/3.

ما هي مميزات قناة روتانا سينما