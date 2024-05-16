الحق ادفع الغرامة “ur.gov.iq“ كيفية الإستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 بالرقم الألماني في العراق وكيفية تسديدها

أعلنت إدارة المرور العامة في العراق عن مبادرة الإستعلام عن الغرامات بالرقم الألماني، وهي مبادرة مميزة تسمح لجميع أصحاب المركبات التعرف على الغرامات المسجلة عليهم بشكل بسيط؛ حتى يقوموا بدفعها، كما أطلقت الإدارة منصة أور الإلكترونية والتي تساعد المواطنين العراقيين على الإستعلام عن الغرامات المسجلة عليهم ودفعها إلكترونيًا، وعدم الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات الحكومية والوقوف في طوابير طويلة للدفع، وسنوفر لكم خطوات وكيفية دفع الغرامة بالتفصيل.

كيفية الإستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 بالرقم الألماني في العراق

توفر مديرية المرور العامة في العراق منصة أور الإلكترونية التي تمكن الجميع من الإستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليهم بالرقم الألماني، وجاءت خطوات الإستعلام كما يلي:

الذهاب إلى منصة أور من هذا https://ur.gov.iq/

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالفرد.

النقر فوق زر الإستعلام عن غرامات المرور.

كتابة جميع البيانات المطلوبة ثم الضغط فوق زر الإستعلام.

سيظهر لك جميع الغرامات المالية المسجلة على مركبتك.

كيفية سداد غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024

تساعد منصة أور الإلكترونية المواطنين على تسديد الغرامات المسجلة عليهم، لتوفير الوقت والجهد المبذول في الوقوف لساعات طويلة في طوابير المقرات الحكومية لدفع الغرامة، وجاءت خطوات الدفع على النحو التالي:

الذهاب إلى منصة أور الإلكترونية.

إدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول إلى الحساب.

الضغط فوق زر غرامات المرور.

إدخال البيانات المطلوبة.

سيظهر لك جميع الغرامات المسجلة عليك.

النقر فوق دفع غرامة المرور.

تحديد طريقة الدفع المناسبة.

اتباع باقي الإجراءات المطلوبة لإتمام عملية دفع الغرامة.

قيمة غرامات المرور العامة في العراق 2024

بعد معرفة كيفية وخطوات سداد الغرامة عبر منصة أور ينبغي التنبيه إلى قيمة الغرامات المرورية والتي أعلنت عنها مديرية المرور كما يلي: