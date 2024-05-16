“بسعر مناسب على قد الأيد” اشتري أحدث وأرخص موبايل Oppo في 2024!

تصدرت وتفوقت شركة أوبو ومنتجاتها على جميع الشركات الأخرى في مجال صناعة الهواتف الذكية المحمولة بفضل جودة منتجاتها وأسعارها المناسبة لفئات كثيرة، لذا بمجرد الإعلان عن نزول هاتف جديد لها بدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ومميزات ذلك الهاتف ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع أحدث وأفضل موبايل Oppo للشباب.

مواصفات هاتف oppo K12

وبمجرد أن نزل هاتف oppo K12 بالأسواق بدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

اسم الهاتف Oppo K12 نوع الهاتف هاتف ذكي عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة 6,7 بوصة نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen3 الرامات ١٢ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٥١٢ جيجا بايت معدل التحديث ١٢٠ هرتز سعة البطارية ٥٥٠٠ ملي امبير عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٢٠ ميجا بيكسل نظام التشغيل اندرويد ١٤ واي فاي يدعم

مميزات هاتف oppo K12

أما عن مميزات ذلك الهاتف فهي كثيرة وسوف نتناول منها ما يلي:

وأول مميزات ذلك الهاتف فهي أنه يدعم شاشة كبيرة جداً تصل إلى ٦،٧ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية ومشاهدة ممتعة لا مثيل لها.

كما يتميز أيضاً ذلك الهاتف بأنه يدعم بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى شحن.

كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف كاميرا خلفية بدقة وجودة عالية لا مثيل لها وأيضا كاميرا أمامية تمكنك من الحصول على صورة سيلفي واضحة وجميلة.

كما يدعم أيضاً معالج قوي ومعدل تحديث لا مثيل له يمكنك من التنقل بين الصفحات بكل سهولة.

وأيضا يمنحك ذلك الهاتف سعة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور والموسيقى.

وأيضا يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار وأيضا مزود بأشكال عصرية وشيك وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف oppo K12