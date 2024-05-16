تكنولوجيا

“بسعر مناسب على قد الأيد” اشتري أحدث وأرخص موبايل Oppo في 2024!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 13 ساعة
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هاتف oppo K12
هاتف oppo K12

تصدرت وتفوقت شركة أوبو ومنتجاتها على جميع الشركات الأخرى في مجال صناعة الهواتف الذكية المحمولة بفضل جودة منتجاتها وأسعارها المناسبة لفئات كثيرة، لذا بمجرد الإعلان عن نزول هاتف جديد لها بدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ومميزات ذلك الهاتف ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع أحدث وأفضل موبايل Oppo للشباب.

مواصفات هاتف oppo K12

وبمجرد أن نزل هاتف oppo K12 بالأسواق بدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

اسم الهاتفOppo K12
نوع الهاتفهاتف ذكي
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
نوع الشاشةAmoled
حجم الشاشة6,7 بوصة
نوع المعالجQualcomm Snapdragon 7 Gen3
الرامات١٢ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية٥١٢ جيجا بايت
معدل التحديث١٢٠ هرتز
سعة البطارية٥٥٠٠ ملي امبير
عدد الكاميراتاثنين
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٢٠ ميجا بيكسل
نظام التشغيلاندرويد ١٤
واي فاييدعم
هاتف oppo K12

مميزات هاتف oppo K12

أما عن مميزات ذلك الهاتف فهي كثيرة وسوف نتناول منها ما يلي:

  • وأول مميزات ذلك الهاتف فهي أنه يدعم شاشة كبيرة جداً تصل إلى ٦،٧ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية ومشاهدة ممتعة لا مثيل لها.
  • كما يتميز أيضاً ذلك الهاتف بأنه يدعم بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى شحن.
  • كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف كاميرا خلفية بدقة وجودة عالية لا مثيل لها وأيضا كاميرا أمامية تمكنك من الحصول على صورة سيلفي واضحة وجميلة.
  • كما يدعم أيضاً معالج قوي ومعدل تحديث لا مثيل له يمكنك من التنقل بين الصفحات بكل سهولة.
  • وأيضا يمنحك ذلك الهاتف سعة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور والموسيقى.
  • وأيضا يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار وأيضا مزود بأشكال عصرية وشيك وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف oppo K12

  • أما عن سعر ذلك الهاتف فهو سوف يباع بسعر ٢٥٠ يورو في جميع الأسواق الأوروبية.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 13 ساعة
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