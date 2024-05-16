شغالة “newton.iq” رابط التسجيل في منصة نيوتن التعليمية بالعراق 2024 لمتابعة الطلاب جميع المناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة

تعد منصة نيوتن أحد المنصات الإلكترونية التعليمية في العراق، والتي ساهمت في مساعدة الطلاب والطالبات في الدراسة التعليمية في جميع المراحل بشكل إلكتروني، وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم هذه المنصة عام 2020 بعد جائحة كورونا والتي ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية التعلم عن بعد لجميع الطالبات والطلاب من الفئات التعليمية المختلفة، حيث توفر للطلاب الفيديوهات التعليمية، وإمكانية تنزيل الكتب الدراسية، إجراء الإختبارات والتمارين المختلفة.

رابط تسجيل الدخول إلى منصة نيوتن التعليمية بالعراق 2024

حتى يستفيد الطلاب والطالبات من جميع المزايا التي توفرها منصة نيوتن ينبغي عليهم تسجيل الدخول إلى المنصة وذلك عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة كما يلي:

الذهاب إلى منصة نيوتن من هذا https://newton.iq/.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب ثم كلمة المرور.

إدخال الكود المرسل في رسالة على الهاتف.

سيظهر أمامك جميع الخدمات التي تعرضها يمكنك اختيار ما يناسبك منها.

خدمات منصة نيوتن التعليمية 2024

بعد الإنتهاء من التسجيل في المنصة يمكنك الحصول على جميع خدمات المنصة واختيار المحتوى التعليمي والدروس التي تود الاطلاع عليها، كما توفر المنصة مجموعة كبيرة من المقررات الدراسية مثل:

الحاسب الآلي.

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

الرياضيات.

الفيزياء.

الكيمياء.

مزايا منصة نيوتن التعليمية

استطاعت المنصة أن تستحوذ على استحسان كبير جداً من الطلاب والطالبات والعاملين في القطاع التعليمي في العراق منذ بداية إنشائها، حيث بلغ عدد مستخدميها أربعة مليون شخص منذ الفترة الأولى لتفعيلها، وفيما يلي أبرز مزاياها: