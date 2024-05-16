وجب عليك الإستعداد فقد إقتربت يا صديقي، موعد إمتحانات الترم الثالث نهاية العام بالجامعات والمدارس السعودية 2024-1445، مع اقتراب نهاية العام الدراسي لعام ١٤٤٥، يثير العديد من الطلاب وأولياء الأمور استفسارات حول مواعيد امتحانات نهاية العام في المملكة العربية السعودية، يتوقع أن يجتاز حوالي ٦ ملايين طالب وطالبة هذا العام امتحاناتهم في مختلف مدن المملكة، في هذا المقال، سنقدم لكم تفاصيل حول مواعيد الإمتحانات.

موعد إمتحانات الترم الثالث نهاية العام بالجامعات والمدارس السعودية 2024

لا تذهب بعيدا فما تريده بين يديك معنا إقتربت يا صديقي، موعد إمتحانات الترم الثالث نهاية العام بالجامعات والمدارس السعودية 2024-1445، حيث أنه بناءً على أحدث القرارات الصادرة عن وزارة التعليم السعودية، تم تحديد جدول الإختبارات النهائية للطلاب في مكة المكرمة وباقي مدارس المملكة وفقًا للتقويم الدراسي للفصل الثالث من العام الدراسي الحالي، حددت وزارة التعليم مواعيد الإختبارات الورقية النهائية للفصل الثالث، سيُجرى هذه الاختبارات يوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1445، وستمتد لمدة 5 أيام، لتنتهي في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة نفسه، وجائت تفاصيل موعد الإمتحانات على النحو التالي:

– لطلاب مكة المكرمة:

– تاريخ بدء الاختبارات العملية: 12 ذو القعدة 1445هـ الموافق 22 مايو 2024م.

– تاريخ بدء الإختبارات التحريرية: 18 ذو القعدة 1445هـ الموافق 26 مايو 2024م.

– تاريخ نهاية الإختبارات: 30 مايو 2024م.

– تاريخ بدء الاختبارات العملية: 12 ذو القعدة 1445هـ الموافق 22 مايو 2024م. – تاريخ بدء الإختبارات التحريرية: 18 ذو القعدة 1445هـ الموافق 26 مايو 2024م. – تاريخ نهاية الإختبارات: 30 مايو 2024م. – لطلاب باقي مدارس المملكة:

– تاريخ بدء الإختبارات العملية: 20 ذو القعدة 1445هـ الموافق 28 مايو 2024م.

– تاريخ بدء الإختبارات التحريرية: 27 ذو القعدة 1445هـ الموافق 4 يونيو 2024م.

– نهاية العام الدراسي: 4 ذو الحجة 1445هـ الموافق 10 يونيو 2024م.

العام الدراسي 1445

وبعد أن تعرفنا معا فيما سبق على إقتربت يا صديقي، موعد إمتحانات الترم الثالث نهاية العام بالجامعات والمدارس السعودية 2024، نصل بكم الآن للتعرف عن معلومات تخص العام الدراسي الحالي 1445، وزارة التعليم السعودية تولي اهتماماً بالغاً بتنظيم العام الدراسي منذ انطلاقته، وتضع خطة دقيقة لمواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي في المملكة، إليكم النقاط التي تم التحضير إليها منذ البداية:

– يتألف العام الدراسي في المملكة العربية السعودية من ثلاثة فصول، وفقًا لتوجيهات وزارة التعليم. – تبلغ مدة كل فصل دراسي حوالي 38 أسبوعًا تعليمية. – يتم تنظيم الخطة الدراسية بحيث تتضمن 180 يومًا دراسيًا. – يُخصص حوالي 60 يومًا للإجازات، بما في ذلك الإجازة الصيفية.

تهدف هذه الخطة الدراسية إلى تحقيق التنظيم والتنسيق الفعّالين لعملية التعليم في المملكة، مما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحقيق أهداف النجاح والتميز للطلاب.