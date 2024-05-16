لينك نتائج الثالث متوسط الدور الاول في عموم العراق لجميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

هناك الكثير من الطلاب والطالبات الذين ينتظرون ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول، حيث أكدت الوزارة بأن بعد مراجعة ورصد جميع الدرجات سوف يتم إعلان النتيجة، وكانت وزارة التربية في العراق أعلنت عن وجود رابط إلكتروني يساعد الطلاب وأهاليهم على معرفة النتائج فور ظهورها بطريقة سهلة وسريعة، حيث أكدت الوزارة على أنه سيتم عرض النتائج عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها، كما يمكن الاستعلام عن هذه النتائج بشكل إلكتروني من خلال موقع “نتائجنا”، فإذا كنت من المهتمين بموضوع نتائج الثالث متوسط الدور الأول، فيجب عليك قراءة هذا المقال الذي سنقدم من خلاله الكثير من المعلومات المهمة حول هذا الأمر.

رابط استخراج الثالث متوسط الدور الاول عبر وزارة التربية العراقية

تزايدت مؤخرًا التساؤلات حول لينك الثالث متوسط الدور الأول، ويعرف عن وزارة التربية العراقية حرصها الكبير على راحة الطلاب والطالبات، لذلك أتاحت إمكانية الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وذلك من خلال القيام بما يلي:

يقوم الطلاب بالتوجه إلى الرابط المخصص لموقع وزارة التربية في العراق.

ثم اختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك يجب النقر فوق أيقونة “نتائج”.

ثم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب الراغب في الاستعلام عن النتائج.

الآن يجب على الطالب ملء الجدول الفارغ بالمعلومات المطلوبة من قبل الموقع.

ثم الضغط فوق كلمة “بحث”.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول