نشرت شركة جارينا فري فاير احدث أكواد فري فاير Free Fire 2024 على الموقع الرسمي لها، والتي تساهم في تطوير أدوات اللعبة حيث تختص هذه الأكواد بعنصري الأسلحة المستخدمة في اللعب، وأزياء وملابس اللاعبين بها، بالإضافة إلى عدد من المزايا الأخرى، والتي تكون متوفرة لكل اللاعبين في جميع المراحل، وليس مرحلة محددة، وفي هذا المقال سنوضح بالتفصيل ما هي هذه الأكواد.

احدث أكواد فري فاير

أعلنت شركة جارينا فري فاير عن احدث أكواد فري فاير Free Fire 2024 الخاصة بملابس اللاعبين في اللعبة، والأسلحة المستخدمة في القتال بها، بالإضافة إلى أن هذه الأكواد غير مخصصة لفئة معينة من اللاعبين بل لكل الفئات في كافة مراحل اللعبة، كما أن هذه الأكواد تعمل على شحن الجواهر المستخدمة في اللعبة من أجل زيادة الحماس والتشويق بها، ويمكن الحصول على هذه الأكواد من خلال اتباع الآتي:

زيارة الموقع الرسمي لشركة جارينا فري فاير.

تسجيل الدخول على الموقع أو إنشاء حسابا جديدا به.

النقر على زر استبدال الأكواد بالصفحة الرئيسية بالموقع.

اختيار الكود المناسب من بين الأكواد المطروحة.

النقر على استبدال.

أحدث أكواد فري فاير

تتكون احدث أكواد فري فاير Free Fire 2024 من 14 رقما يحصل من خلالها اللاعب على عددا من الميزات والمزايا التي تساعده على تخطي مستويات اللعبة بسهولة ويسر، وتضيف للعبة مزيدا من الإثارة والتشويق، كما أن لعبة فري فاير تتميز بـ: