“سلي طفلك طول الوقت” تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 نايل سات والعرب سات بجودة HD

قناة طيور الجنة هي من أكثر القنوات الطفولية المميزة، التي اكتسبت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، عبر إذاعتها للعديد من البرامج الرائعة، ونقلها للأفلام والمسلسلات الطفولية، وكذلك محتوى يُنمي مهارات الأطفال وغرس القيم بأسلوب طفولي مميز، ويمكنك استقبال القناة على العديد من الأقمار الصناعية المتمثلة في النايل سات، والعرب سات.

نزل تردد قناة طيور الجنة 2024

هناك بعض المعلومات الخاصة بإستقبال قناة طيور الجنة بيبي الجديد، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

القمر الصناعي فهو النايل سات.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة يكون 11258.

استقطاب قناة طيور الجنة بيبي فهو أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون 3/4.

نزل تردد قناة طيور الجنة عرب سات

ولكي تقوم بإذاعة قناة طيور الجنة بيبي، يُرجى اتباع البيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي قناة طيور الجنة هو العرب سات.

التردد الخاص بقناة طيور الجنة يكون 11310.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

بينما معامل الترميز لقناة طيور الجنة 27500.

استقبل تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 نايل سات وعرب سات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة طيور الجنة بيبي الجديد على النايل سات وعرب سات، وفقًا لما يلي:-