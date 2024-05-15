وزارة الداخلية طريقة الاستعلام عن تصريح الحج برقم الهوية عبر منصة أبشر 1445

قامت وزارة الداخلية بتوفير خدمة الاستعلام عن تصريح الحج برقم الهوية عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث إن الوزارة قامت بفرض عقوبات راضعة لمن يحج دون تصريح، وأعلنت الوزارة على صفحاتها الرسمية العقوبات التي فرضتها على من يخالف التعليمات، حيث إن الوزارة تهدف إلى ذلك بالمحافظة على الحجاج، وعدم حدوث أي ضرر للحجاج، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن تصريح الحج عبر منصة أبشر برقم الهوية، وأهم العقوبات التي فرضتها الوزارة.

الاستعلام عن تصريح الحج برقم الهوية

استعلام عن تصريح الحج برقم الهوية عبر منصة أبشر من خلال اتباع التالي:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار “استعلامات” من القائمة الرئيسية.

ومن ثم اختر “الأحوال المدنية” من قائمة الاستعلامات.

اضغط على “الاستفسار عن تصريح حج”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة نحو رقم الهوية، أو الإقامة، وتاريخ الميلاد، والرمز المرئي.

الضغط على “الاستفسار عن حالة تصريح الحج”.

ستظهر لك شاشة تعرض حالة تصريح الحج الخاص بك، بما في ذلك: رقم التصريح، والجنسية، ونوع التصريح (فردي/مجموعة) وغيره.

ما هي عقوبة الحج بدون تصريح؟

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بفرض عقوبات على من يقوم بالحج من غير تصريح رسمي من الوزارة، وذلك للحفاظ على تنظيم الحج، وتحقق سلامة الحجاج وسلامة أمن الحجاج، حيث أكدت الوزارة على أن من يخالف القوانين فإنه يعرض نفسه للعقوبة والتي منها غرامة مالية قد تصل الى 50 الف ريال، ومنها السجن لمدة تصل الى 6 شهور، ومنها ترحيل المقيمين عن أراضي المملكة ، وغيرها من العقوبات الصارمة التي تمنع بها الوزارة حدوث أي مخالفة تتسبب في أضرار حجاج بيت الله الحرام