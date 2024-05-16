بضغطة زر هتكسب مليون دولار.. سجل الآن مسابقة “مصطفى الآغا” الحلم Dream وشروط الإشتراك 2024

مستني أيه بضغطة زر هتكسب مليون دولار، سجل الآن مسابقة الحلم Dream “مصطفى الآغا” وشروط الإشتراك 2024، تُعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات في الوطن العربي، وتتميز بسمعتها القوية ومصداقيتها التي يديرها الإعلامي المعروف مصطفى الآغا، تمت استضافة هذه المسابقة لعدة سنوات متتالية، وقد شهدت فوز العديد من المشتركين الذين استطاعوا تحقيق أحلامهم من خلال الجوائز الكبيرة التي تقدمها.

بضغطة زر هتكسب مليون دولار سجل الآن مسابقة الحلم Dream 2024

نضع بين أيديكم الآن بضغطة زر هتكسب مليون دولار، سجل الآن مسابقة الحلم Dream “مصطفى الآغا” وشروط الإشتراك 2024، تمتاز مسابقة الحلم بتقديم جوائز مالية سخية بهدف تحسين حياة المشتركين وتحقيق آمالهم وأحلامهم،ولكي تتمكن من التسجيل في المسابقة يجب عليك إتباع ما يلي:

يمكنك المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق إرسال كلمة “حلم” أو “Dream” عبر رقم الهاتف المخصص لدولتك، ثم ستتلقى رسالة تأكيد على المشاركة.

فيما بعد، يُطلب منك إرسال الإجابة على سؤال المسابقة عبر نفس الرقم.

يوم السحب، يُعلن عن الفائز بالمسابقة.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم لبعض الدول العربية

مصر: 95458.

الإمارات العربية المتحدة: 6070.

المملكة العربية السعودية: 755505.

تونس: 85819.

عمان: 90434.

الأردن: 98880.

العراق: 2770.

سوريا: 1555.

شروط الإشتراك في مسابقة الحلم

وبعد أن تعرفنا من خلال ما سبق على بضغطة زر هتكسب مليون دولار، سجل الآن مسابقة “مصطفى الآغا” الحلم Dream نصل بكم الآن إلى شروط الإشتراك 2024، و شروط المشاركة في المسابقة تشمل: