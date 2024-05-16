اجري ضيف عيالك خليهم ياخذو زيت وسكر.. شروط إضافة مواليد جدد في بطاقة التموين 2024

في عام 2024 يعتبر إضافة مواليد جدد الى بطاقة التموين موضوعا هاما حيث يتطلب اتباع إجراءات محددة وشروط معينة كما يهدف ذلك إلى ضمان توفير الدعم الغذائي الضروري للأسر بما يتماشى مع التطورات الديموغرافية والاقتصادية بهدف تحسين مستوى الدعم المقدم للأسر المحتاجة كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن شروط وآلية إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين لعام 2024.

شروط إضافة مواليد جدد الى بطاقة التموين 2024

يجب ألا يتجاوز عدد الأفراد على البطاقة التموينية أربعة يتضامنون الزوج والزوجة واثنين من الأبناء.

الأسر التي لديها أقل من أربعة أفراد على البطاقة التموينية يمكنها إضافة أفراد جدد ليصل العدد إلى أربعة أفراد كحد أقصى.

يجب ألا يقل عمر الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

إذا كانت البطاقة تحتوي على ثلاثة أفراد فقط يمكن إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية.

يفضل أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من 3000 جنيه مصري وألا يتجاوز المعاش الشهري 2500 جنيه مصري.

الأوراق المطلوبة لإضافة مواليد جدد الى بطاقة التموين 2024

صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

صور من شهادات ميلاد الأبناء المراد إضافتهم.

صورة من البطاقة التموينية.

مستندات تثبت الحالة المادية للأسرة (مثل مفردات مرتب أو شهادة معاش).

خطوات التسجيل