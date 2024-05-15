هذه هي النهاية التي تستحقها يا اولجاي.. موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 وتردد القنوات الناقلة

،ازدادت نسبة البحث عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160، الذي يحقق أعلى نسب مشاهدة في الوقت الحالي أو بمعنى أكثر دقة يحقق أعلى نسبة مشاهدة خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث يتصدر المسلسل قوائم محركات البحث بفضل الأحداث المشوقة والممتعة التي يحتويها، وفي هذا المقال سنتعرف على الحلقة 160 من مسلسل “قيامة عثمان” ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160

كما يتساءل العديد من الأشخاص عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160، حيث يتابع المسلسل الكبار والصغار بشغف، ويشعرون بالسعادة أثناء مشاهدة أقوى الأحداث التي تدور حول تأسيس الدولة العثمانية والصراعات مع الدول الأخرى، ويُعرض مسلسل “قيامة عثمان” يوم الأربعاء في الساعة 9 مساءً على قناة الفجر، والخميس الساعة 1 صباحاً على موقع قصة عشق، والساعة 11 مساءً على قناة الفجر الجزائرية، والساعة 12 على قناتي الصعايدة ومصر أم الدنيا، والجمعة على قناة اليرموك الأردنية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

ويمكنك مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 على قناة الفجر الجزائرية من خلال ضبط التردد الخاص بالقناة، وإليكم بيانات التردد:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل ستات:

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 12034.

الاستقطاب، أفقي.

معامل تصحيح الخطأ، ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات:

القمر الصناعي، العرب سات.

التردد، 12130.

معدل الترميز، 27500.

الاستقطاب، عمودي.

معامل تصحيح الخطأ، ¾.

عرض المسلسل على منصة قصة عشق

من ناحية أخرى، أعلن موقع قصة عشق عن عرض الحلقة 160 يوم الأربعاء، الموافق 15 مايو 2024، في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، ويفتخر الموقع بتقديم هذا العمل الضخم مع ترجمة عربية لتسهيل متابعة الأحداث والشخصيات للجمهور العربي.

أهداف مسلسل قيامة عثمان

يعد مسلسل قيامة عثمان من أبرز الأعمال التلفزيونية التي تستحق المشاهدة، حيث يسرد سيرة السلطان العثماني الشهير، ويبرز جانب مهم من التاريخ الإسلامي، ويتميز المسلسل بجودة إنتاجه العالية ودقته في تقديم التفاصيل التاريخية، مما يجعله محط اهتمام كبير لدى المشاهدين من مختلف الفئات.