مش هتشيلي هم تنظيفها تاني.. طريقة عبقرية لتنظيف الحلل الاستانلس من السواد والحروق الملتصقة به في 10 دقائق!!

تجد الكثير من ربات المنازل معاناة شديدة مع مشكلة تنظيف الحلل الاستانلس من السواد والحروق التي لا تنتهي، وهذا لأنها معرضة إلى الحرق بشكل مستمر بالأخص في الأطعمة التي لا تحتوي على سوائل كثيرة وتحتاج إلى خفض النار عليها أثناء طهي الطعام بها، خاصة وأن مادة الاستانلس ستيل من أفضل المواد الصحية التي لا تتسبب في أي أضرار أثناء طهي الطعام فيها لذلك يتم استخدامها كثيرًا، ولهذا سوف نوضح لكم اليوم طريقة تنظيف الحلل الاستانلس من السواد والحروق بكل سهولة.

كيف يمكن تنظيف الحلل الاستانلس من السواد والحروق

توجد العديد من الخلطات الطبيعية الفعالة في التخلص من الحروق بالحلل الاستانلس والتي يمكن أن تستخدم بشكل آمن، وهي بالطبع أفضل من المواد الكيميائية الثقيلة التي يشاع وجودها في محال المنظفات الصناعية، ولهذا تعتبر وصفة بيكربونات الصوديوم مع الخل من أكثر الوصفات الفعالة في محاربة السواد والحروق الملتصقة بالأواني.

مكونات وصفة بيكربونات الصوديوم مع الخل

مكونات هذه الطريقة لها قدرة كبيرة في تفتيت الحروق والتخلص منها في أسرع وقت وبدون بذل مجهود، ويمكن تحضير الوصفة من خلال المكونات التالية:

ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

نصف كوب خل أبيض عالي التركيز.

كوب ماء.

طريقة تنظيف حلل الاستانلس من الحروق والسواد

وفي هذا الإطار فيمكن لجميع ربات المنازل تنظيف حلل الاستانلس بواسطة وصفة بيكربونات الصوديوم مع الخل، من خلال اتباع الخطوات التالية: