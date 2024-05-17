خبر بمليون دولار للمصريين .. تعرف على شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

تمثل منحة العمالة غير المنتظمة جزءا مهما من الدعم الاجتماعي المقدم لفئات معينة من العمالة حيث تهدف هذه المنحة إلى تقديم دعم مالي للأفراد الذين يعملون في القطاع غير الرسمي أو لا يتمتعون بتأمين اجتماعي مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير بعض الاستقرار المالي كما يتطلب الحصول على هذه المنحة اتباع إجراءات وشروط معينة تحددها الجهات المسؤولة ويتم تنفيذها من خلال برامج ومبادرات محددة تهدف إلى دعم هذه الفئة من العمالة.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يمكنك الان بشكل إلكتروني الاستعلام عن منحه العمالة الغير منتظمة حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يمكن للمواطن الاستعلام عن منحة العمالة من خلال الاتصال بالخط الساخن 19468 الخاص بالوزارة.

أو يمكنك الاتصال على رقم 142 للاستفسار.

شروط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة

هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها فى المتقدم من أجل الموافقة على طلب الحصول على المنحة فمن أهم هذه الشروط:

يجب على المتقدمين للمنحة أن يكونوا مواطنين مصريين.

يجب ألا يكون لدى المتقدمين دخل شهري ثابت.

يجب عدم امتلاك المتقدمين أي أصول أو ممتلكات أو عقارات.

يجب أن لا يكون للمتقدمين عمل في القطاع العام أو يتمتعون بأي نوع من أنواع الضمان الاجتماعي.

يجب أن يتوافق عمر المتقدم مع الحد الأدنى لسن العمل المحددة من قبل وزارة القوى العاملة.

مزايا منحة العمالة الغير منتظمة