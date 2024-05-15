احجز الآن fcms.cbl.gov.ly رابط منظومة مصرف ليبيا للأغراض الشخصية وشروط حجز 4000 دولار

أطلق مصرف ليبيا المركزي منظومة مصرف ليبيا للأغراض الشخصية لحجز العملة للمواطنين الليبيين، والتي تتيح لهم حجز عملة اجنبية بقيمة 4000 دولار أمريكي من مصرف ليبيا ام من المصارف التابعة للمصرف المركزي، اطلق مصرف ليبيا المنظومة بهدف القضاء على السوق السوداء وتوفر مصدر أخر امام المواطنين ليحصلوا من خلاله على متطلباتهم من العملة الأجنبية بشكل رسمي، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم طريقة الحصول على العملة الأجنبية من مصرف لبيبا المركزي وأهم الشروط التي يجب توافرها.

التسجيل في منظومة مصرف ليبيا للأغراض الشخصية

يمكنك التسجيل في منظومة ليبيا للأغراض الشخصية للحصول على العملة الأجنبية التي أتاحها المصرف المركزي في ليبيا للمواطنين لتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي، كما أتاح المصرف التسجيل من خلال المنظومة على الإنترنت لحجز العملة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منظومة حجز العملة الأجنبية.

تسجيل الدخول إلى المنظومة بكتابة الرقم القومي، ورقم الهاتف ونحوه.

أدخل رمز التحقق المرسل إلى هاتفك أكد دخولك إلى المنصة.

اضغط على حجز العملة الأجنبية.

حدد نوع العملة التي تريد الحصول عليها،

أدخل قيمة المبلغ الذي تريده بحد أقصي ما يعادل 4000 دولار امريكي.

أدخل رقم الحساب البنكي الخاص بك، والذي يشترط ان يكون ساري “آيبان”.

بعد التأكد من تسجيل البيانات بشكل صحيح اضغط على تأكيد.

ستصلك رسالة توضح قبول طلبك من رفضه، وموعد استلام العملة.

شروط حجز العملة من منظومة مصرف

وضع البنك المركزي الليبي بعض الشروط لكي يستطيع المواطن الليبي الحصول على العملة، ومن اهم هذه الشروط التالي: