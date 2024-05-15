يمكنك الآن مشاهدة عالم الحيوان وأفضل البرامج الوثائقية، من خلال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي Geographic National الجديد على النايل سات والعرب سات، تمتلك قناة ناشيونال جيوغرافيك شعبية واسعة في دول الوطن العربي، حيث تجذب عددًا لا حصر له من المتابعين والمشاهدين، تعتبر قناة مرموقة ومشهورة بتقديم برامج ممتعة وشيقة ذات محتوى هادف، مما يجعلها تتصدر قوائم التردد في محركات البحث مثل جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي Geographic National الجديد

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الوثائقية العلمية، بما في ذلك برامج عن الجغرافيا وعلوم الجيولوجيا، بالإضافة إلى البرامج التي تركز على علوم الطبيعة، وتشمل هذه البرامج استكشافات مثيرة ومغامرات مذهلة في أعماق البحار وفي أعالي الجبال، وتسليط الضوء على التنوع البيولوجي في مختلف المناطق الطبيعية حول العالم، ويمكنك تثبيتها من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك هو: 11894.

أما معدل الترميز : 27500.

معدل استقطاب القناة : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

تردد اخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

القمر الصناعي هو: نايل سات.

التردد : 11226.

معامل استقطاب اتجاه القناة: أفقي.

معدل الترميز : 30000.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11526.

استقطاب اتجاه القناة : أفقي.

معدل ترميز القناة : 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة بث القناة: SD.

خطوات تثبيت ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي Geographic National

وبعد أن تعرفت فيما سبق على عالم الحيوان وأفضل البرامج الوثائقية، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي Geographic National الجديد على النايل سات والعرب سات، ننتقل الآن لخطوات تثبيت القناة على جهازك وهي كالتالي: