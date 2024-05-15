أخبار سارة.. أمر ملكي بصرف فروقات الراتب 55 يوم للموظفين هذا الشهر بمناسبة عيد الأضحى 2024.. وزارة المالية توضح الحقيقة

أمر ملكي بصرف فروقات الراتب 55 يوم، مع اقتراب موعد صرف رواتب شهر مايو لجميع الموظفين في القطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية سواء كانت القطاعات الخاصة أو القطاعات الحكومية انتشرت الكثير من الأحاديث عن وجود فروقات الراتب 55 يوم لجميع الموظفين، ونظرًا لأن المملكة العربية السعودية معروفة بالتنظيم و تحديد يوم معين لصرف جميع الرواتب هذه الأحاديث التي صدرت بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك سببت ضجة كبيرة بين الموظفين والعاملين في القطاعات ويرغبون في معرفة صحة هذا الخبر وسوف نتعرف على كافة التفاصيل في المقال.

أمر ملكي بصرف فروقات الراتب 55 يوم

ضجة محركات البحث في الفترة الأخيرة لمحاولة معرفة صحة الخبر المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الكثير من الموظفين هل صحيح سوف يتم صرف فروقات الراتب 55 يوم، هذا الخبر مجرد شائعة لم يتم الإعلان من قبل انتهاء المختص المملكة العربية السعودية عن أي أخبار مشابهة لهذا الخبر ومادام الجهات المسؤولة لم تعلن يعتبر هذا الخبر شائعة لا يجب أن يتم تصديرها ويمكن أن يتم الحصول على الأخبار الرسمية من الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية في المملكة.

‏موعد صرف رواتب الموظفين في المملكة

‏قامت وزارة المالية بتحديد يوم محدد لصرف رواتب الموظفين في المملكة وهو يوم 27 من كل شهر ميلادي، ويظل اليوم كما هو في كل شهر، ولكن في حالة أن يتوافق هذا اليوم مع عطلة رسمية يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف على حسب قوانين المملكة، ولكن خلال شهر مايو سوف يتم الحصول على الراتب يوم 27 الموافق يوم الاثنين لعام 2024، وبالتالي في النهاية يكون الأمر غير صحيح ويجب الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الصحيحة.