رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق بالرقم الإمتحاني عموم المحافظات

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، يترقب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور الإطلاع على النتائج التي أعلنت وزارة التعليم العراقية أنها أوشكت على الإنتهاء من رفعها على الموقع الرسمي للوزارة تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب للمدارس والتعرض للإزدحام والتكدس، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق .

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق

وكانت وزارة التعليم العراقية أعلنت أنها تتابع عملية تصحيح اجابات الطلاب حتى تضمن تحقيق العدل والشفافية، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على التشديد بعدم دخول الهواتف المحمولة والكاميرات داخل اللجان منعاً لتسرب الأسئلة، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من الإمتحانات في 19 مايو الجاري وسوف يتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي بعد أسبوع من إنتهاء الإمتحانات .

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية .

اضغط على نتائج الطلاب.

ثم اختر الصف السادس الإبتدائي.

اكتب الرقم الإمتحاني للطالب .

ثم اضغط على “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور .

توزيع درجات السادس الإبتدائي 2024

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة اللغة الأجنبية 100 درجة .

مادة التربية الدينية 100 درجة.

مادة العلوم 100 درجة .

أما مادة الدراسات فهي من 100 درجة.

جدول امتحانات السادس الإبتدائي 2024

بدأت امتحانات نهاية العام الدراسي للصف السادس الإبتدائي بالعراق في 12 مايو 2024 وأدى الطلاب امتحان التربية الإسلامية، وفي اليوم التالي الموافق 13 مايو أنهى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وفي اليوم الثالث الموافق الثلاثاء أنهى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية ، ويوم الأربعاء الموافق 15 مايو أنهى الطلاب امتحان مادة الرياضيات ، يوم الخميس الموافق 15 مايو أنهى الطلاب امتحان الإجتماعيات ، ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم يوم السبت الموافق 18 مايو، ويوم الأحد الموافق 19 مايو سوف يكون امتحان مادة اللغة التركمانية.