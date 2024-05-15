يا ناس يا عسل تليفون الغلابة وصل.. مواصفات وعيوب جوال ريملي Realme C51.. وسعر الهاتف في مصر

هاتف Realme C51 ريلمي C51 هو هاتف ذكي تم إصداره في عام 2023 من قبل شركة ريلمي الصينية، ويُعد هاتف ريلمي C51 خيارًا ممتازًا لمحبي هواتف آيفون بميزانية محدودة، حيث يقدم تصميمًا مشابهًا ومواصفات قوية بسعر أقل بكثير ولجميع الأشخاص من محبين الهواتف الاقتصادية، والتي تحمل في نفس الوقت مميزات الهواتف الكبيرة يكون هذا الهاتف خيار جيد أمامهم يجعلهم قادرين على تحقيق النظرية الصعبة، ويمتلك الهاتف شاشة قوية وبطارية تستمر لفترة زمنية طويلة بالإضافة إلى دعمه للشحن السريع والكثير من المميزات الأخرى.

‏مواصفات هاتف Realme C51 ريلمي C51

‏يمتلك هذا الهاتف الاقتصادي مجموعة من المميزات القوية جدًا، وهي:

شاشة كبيرة بحجم 6.74 بوصة بدقة 1600 x 720 بكسل.

معالج ثماني النواة Unisoc Tiger T612 بتقنية 12 نانومتر.

بمساحة قوية منها 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت وهذا متخصص بذاكرة الوصول ولكن العشوائية المعروفة ب (RAM).

وكذلك 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت وهذا فيما يتعلق بالمساحة الداخلية الكاملة للتخزين.

يدعم بطاقة ذاكرة خارجية MicroSD لتوسيع مساحة التخزين.

كاميرا خلفية ثنائية العدسة: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 0.3 ميجابكسل.

كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير تدوم ليوم كامل بسهولة.

يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

نظام التشغيل Android 13 مع واجهة Realme UI T.

يدعم بصمة الإصبع الجانبية.

يدعم تشغيل شريحتين SIM وبطاقة ذاكرة MicroSD في نفس الوقت.

متوفر بألوان مميزة: الأسود والأخضر والأزرق.

عيوب هاتف Realme C51 ريلمي C51

من أبرز العيوب التي تتواجد في هاتف ريملي C51 هو انه لا يدعم الشحن اللاسلكي، مما قد يكون عيبًا لبعض المستخدمين الذين يفضلون الهواتف التي تدعم هذه الخاصية، كما أن كاميرا السلفي يعيبها الأداء الغير جيد لها، والصوت في الهاتف ليس بالأفضل.

سعر هاتف Realme C51 ريلمي C51

يختلف سعر هاتف Realme C51 ريلمي C51 على حسب سعة التخزين والذاكرة العشوائية، إليك بعض الأسعار: