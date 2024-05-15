حملها الآن... رابط اسماء عقود وزارة التربية 2024 لعموم المحافظات العراقية حتى لا يفوتك موعد المقابلة

أعلنت وزارة التربية العراقية عن اسماء عقود وزارة التربية 2024 للعديد من المحافظات العراقية، والتي قد اطلقتاها منذ فترة كي توفر للشباب الخريج وظائف مناسبة، وكذلك تعمل على تواجد شباب صاعد يستطيع من خلاله تجديد العملية التعليمية، والتي أصبحت الآن أقرب لاستخدام التكنولوجيا، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم طريقة الاستعلام عن اسماء عقود وزارة التربية، وأهم المستمسكات المطلوبة للتقديم.

الاستعلام عن اسماء عقود وزارة التربية 2024

بعد إعلان وزارة التربية عن اسماء عقود العمل للعديد من المحافظات العراقية، يلزم كل المتقدمين الدخول على موقع وزارة التربية العراقية، وذلك للاستعلام عن موعد المقابلة الشخصية حتى لا يتم استبعادك من المسابقة، ومن خلال الخطوات التالية نبين طريقة الاستعلام عن اسماء عقود وزارة التربية:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

تسجيل الدخول على المنصة بإدخال رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور.

اضغط على عقود وزارة التربية 50 ألف.

ادخل البيانات المطلوبة ثم اضغط على بحث.

يظهر لك تفاصيل حالتك، من حيث القبول أو الرفض، وموعد المقابلة الشخصية مع مديرية التعليم التابعة لمحافظتك.

كما يمكنك الاستعلام عن اسماء عقود وزارة التربية من خلال موقع تعيينات العراق، والذي يمكنك البحث عليه من خلال محرك البحث “جوجل”.

مستمسكات اسماء عقود وزارة التربية 2024 ذي قار

يجب احضار مجموعة من الأوراق والوثائق التي بينتها وزارة التربية أثناء المقابلة الشخصية مع مدرية التعليم في محافظتك لإتمام عملية التقديم، حيث تشتمل المستمسكات على التالي: