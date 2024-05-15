متحملش هم اطفالك... اضبط الآن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وسلي أطفالك بأمتع المغامرات

اضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على تلفازك واجعل أطفالك يمرحون مع اجمل مغامرات توم وجيري التي تجذب الكبار والصغار، تمتاز قناة توم وجيري بعرض مغامرات القط والفأر التي لا زال الجميع ينتظرها منذ زمن بعيد، وخاصتا مع دخول فصل الصيف وتفرغ الكثير من الأطفال مما يجعلهم يبحثون عن شيء يسليهم وقت فراغهم، فاضبط قناة توم وجيري واجعل اطفالك يشاهدون مغامرات آمنة بعيده عن العنف أو شيء ضار، ومن خلال الأسطر نبين طريق ضبط تردد القناة على النايل سات والعراب سات.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

توفر قناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات بصورة مجانبة تماما، وبجودة عالية، حيث يمكنك ضبط القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد : 12149.

معدل تصحيح الخطأ 6/5.

معامل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

كما يتوفر تردد قناة توم وجيري بترددها الجديد على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد : 11315.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

آلية ضبط قناة توم وجيري على التلفاز

يمكنك إضافة قناة توم وجيري على التلفاز ن خلال اتباع الخطوات التالية: