موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة …. احسب معاشك بعد الزيادة

يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة، خاصة وأن المعاش هو مصدر الدخل الوحيد للكثير منهم، وبعد الزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي نظراً للظروف الإقتصادية التي تمر بها مصر خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة

حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة، خاصة بعد اقتراب انتهاء شهر مايو وتسعى الحكومة المصرية على تقديم يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر وأشارت الوزارة أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتم صرف الزيادة المقررة على المعاشات والتي تقدر بـ 15% لتخفيف العبء على المواطن المصري، ومن المقرر أن يتم البدء في صرف معاشات شهر يونيو بداية من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، على أن يستمر الصرف لمدة 6 أيام …

رابط الإستعلام عن معاشات شهر يونيو

الدخول على الصفحة الرسمية للهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

ادخل على الاستعلام عن المعاشات.

ادخل الأسم الأول لصاحب المعاش.

ثم اكتب إسم الأم .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك قيمة المعاش بعد إضافة الزيادة الجديدة.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو