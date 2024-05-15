لو محتار تشتري ايه فيهم..مقارنة بين هاتفين فيفو Vivo X100s و Vivo X100

شركة فيفو Vivo الصينية كشفت مؤخرا عن أحدث مجموعة من هواتفها الرائدة في الصين، والتي تضم هاتف Vivo X100s، وسنتناول في هذه المقالة مقارنة شاملة تركز على المواصفات والتصميم وأنظمة الكاميرا والجوانب الأخرى بين هذا الهاتف ونظيره Vivo X100 الذي صدر في أواخر عام 2023، لنكتشف معا بالضبط ما يقدمه كل منهما وكيف يمكن أن يتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

مواصفات هاتفين فيفو Vivo X100s و Vivo X100

المواصفات Vivo X100s Vivo X100 أبعاد الجهاز 7.8 مليمتر – 203 جرام 8.49 مليمتر – 206 جرام تصميم الشاشة شاشة مسطحة من نوع 8T LTPO OLED شاشة منحنية من نوع AMOLED دقة الشاشة 2800×1260 بكسل، 120 هرتز 2800×1260 بكسل، 120 هرتز معدل التحديث 120 هرتز 120 هرتز عمق الألوان 10 بت، 100% DCI-P3 10 بت، 100% DCI-P3 ذروة السطوع 3000 شمعة/متر مربع 3000 شمعة/متر مربع تقنية التعتيم PWM عالية التردد 2160 هرتز HDR10 لتحسين الألوان والتباين مقاومة الغبار والماء IP69 IP69 البطارية 5100 مللي أمبير 5000 مللي أمبير سرعة الشحن 100 وات، 50٪ في 11 دقيقة 120 وات نظام التشغيل OriginOS 4 مع أندرويد 14 OriginOS 4 مع أندرويد 14 المعالج ميدياتك Dimensity 9300 ميدياتك Dimensity 9300 مساعد صوتي Jovi Jovi ميزات إضافية خيارات الاتصال الذكية خيارات الاتصال الذكية

أما ذاكرة الهاتفين، تم تزويد كلا الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي (RAM) وسعة تخزين داخلي متناسقين مع الأداء العالي المتوقع من هواتف Vivo الرائدة.

سعر هاتفين فيفو Vivo X100s و Vivo X100

يبدأ سعر كلا الهاتفين عند 552 دولارا مايقارب عن 25,863 جنيها مصريا للطراز ذو الذاكرة العشوائية بسعة 12 جيجابايت والتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، ومع ذلك، يمكن اعتبار هاتف فيفو X100 أكثر اقتصادية من حيث التكلفة، خاصة عند اختيار النسخ ذات السعة التخزينية الأكبر.