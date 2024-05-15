تكنولوجيا

لو محتار تشتري ايه فيهم..مقارنة بين هاتفين فيفو Vivo X100s و Vivo X100

صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ ساعتين
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لو محتار تشتري ايه..مقارنة بين هاتفي فيفو Vivo X100s و Vivo X100
لو محتار تشتري ايه..مقارنة بين هاتفي فيفو Vivo X100s و Vivo X100

شركة فيفو Vivo الصينية كشفت مؤخرا عن أحدث مجموعة من هواتفها الرائدة في الصين، والتي تضم هاتف  Vivo X100s، وسنتناول في هذه المقالة مقارنة شاملة تركز على المواصفات والتصميم وأنظمة الكاميرا والجوانب الأخرى بين هذا الهاتف ونظيره Vivo X100 الذي صدر في أواخر عام 2023، لنكتشف معا بالضبط ما يقدمه كل منهما وكيف يمكن أن يتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

مواصفات هاتفين فيفو Vivo X100s و Vivo X100

المواصفاتVivo X100sVivo X100
أبعاد الجهاز7.8 مليمتر – 203 جرام8.49 مليمتر – 206 جرام
تصميم الشاشةشاشة مسطحة من نوع 8T LTPO OLEDشاشة منحنية من نوع AMOLED
دقة الشاشة2800×1260 بكسل، 120 هرتز2800×1260 بكسل، 120 هرتز
معدل التحديث120 هرتز120 هرتز
عمق الألوان10 بت، 100% DCI-P310 بت، 100% DCI-P3
ذروة السطوع3000 شمعة/متر مربع3000 شمعة/متر مربع
تقنية التعتيمPWM عالية التردد 2160 هرتزHDR10 لتحسين الألوان والتباين
مقاومة الغبار والماءIP69IP69
البطارية5100 مللي أمبير5000 مللي أمبير
سرعة الشحن100 وات، 50٪ في 11 دقيقة120 وات
نظام التشغيلOriginOS 4 مع أندرويد 14OriginOS 4 مع أندرويد 14
المعالجميدياتك Dimensity 9300ميدياتك Dimensity 9300
مساعد صوتيJoviJovi
ميزات إضافيةخيارات الاتصال الذكيةخيارات الاتصال الذكية

أما ذاكرة الهاتفين، تم تزويد كلا الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي (RAM) وسعة تخزين داخلي متناسقين مع الأداء العالي المتوقع من هواتف Vivo الرائدة.

سعر هاتفين فيفو Vivo X100s و Vivo X100

يبدأ سعر كلا الهاتفين عند 552 دولارا مايقارب عن 25,863 جنيها مصريا للطراز ذو الذاكرة العشوائية بسعة 12 جيجابايت والتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، ومع ذلك، يمكن اعتبار هاتف فيفو X100 أكثر اقتصادية من حيث التكلفة، خاصة عند اختيار النسخ ذات السعة التخزينية الأكبر.

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صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ ساعتين
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