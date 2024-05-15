“تابع شعائر الحج مباشرة” استقبل الآن تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2024

زادت معدلات البحث بشكل كبير عن قناة لبيك اللهم لبيك بسبب إقتراب موسم الحج، وتهتم القناة بعرض مناسك الحج بث مباشر ومتابعة كافة الأحداث الدينية في الكعبة المشرفة، وأعلنت القناة عن التردد الخاص بها على كل الاقمار الصناعية، في مقالنا اليوم سنتعرف على تردد القناة بالإضافة إلى كيفية ضبط القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك نايل سات 2024

أعلنت القناة عن التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات:

تردد قناة لبيك اللهم لبيك: 10922.

اتجاه الاستقطاب: العمودي.

معدل ترميز القناة

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 7/8.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات 2024

زادت معدلات البحث عن تردد قناة لبيك اللهم لبيك على عرب سات فكل ما عليك لتنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك هو إدخال معلومات القناة بشكل صحيح في البحث اليدوي ومعلومات القناة كالأتي:

تردد القناة: 12015.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة لبيك اللهم لبيك: 3/4.

اتجاه استقطاب القناة: الرأسي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك هوت بيرد 2024

عملت القناة على توسيع النطاق الخاص بها والتواجد على أشهر الأقمار الصناعية بالشرق الاوسط حتى يتمكن الجميع من متابعة القناة ويأتي تردد القناة على القمر الصناعي هوت بيرد كالاتي:

في خانة التردد نقوم بكتابة تردد القناة كالتالي: 12654.

معامل استقطاب القناة: افقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة البث: HD.

ضبط القناة على الرسيفر