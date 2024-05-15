“محدش يفوت مغامرات توم وجيري الجديدة” استقبل الآن تردد قناة توم وجيري 2024

أعلنت قناة توم وجيري عن تحديث تردد القناة وأعلنت القناة عن التردد الجديد الخاص بها، قناة توم جيري من القنوات المميزة لدى الأطفال وأولياء الأمور بسبب المحتوى الذي تقدمه القناة حيث تقدم القناة المحتوى الهادف والمفيد والمسلي للأطفال، ومع اقتراب الإجازة للأطفال يبحث أولياء الأمور عن القنوات التي تعمل على إفادة أبنائهم وتنمية مهاراتهم وغرز القيم الأخلاقية في داخلهم، في مقالنا اليوم سنتعرف على التردد الجديد الخاص بالقناة واهم مميزات القناة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

قرار القناة بتحديث تردد الخاص بها يأتي بالعديد من الفوائد حيث تعمل القناة على تطوير الجودة الخاصة بها وزيادة البرامج التي تعرض على القناة ويأتي تردد القناة كالاتي:

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

قررت القناة تحديث التردد الخاص بها على جميع الأقمار الصناعية، ويأتي تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات كالاتي:

في خانة التردد نقوم بكتابة تردد القناة بشكل دقيق: 12149.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5

معدل ترميز القناة: 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

تردد قناة توم وجيري عرب سات 2024

وأعلنت القناة عن التردد الحديث الخاص بها على القمر الصناعي عرب سات وتردد القناة:

من خلال الإعدادات نحدد القمر الصناعي: عرب سات.

في خانة التردد نقوم بكتابة التردد الحديث الخاص بالقناة: 11315.

إستقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة القناة: SD.

مميزات قناة توم وجيري

قناة توم وجيري العديد من المميزات التي تجعل الأطفال وأولياء الأمور يفضلونها عن باقي القنوات من أهم هذه المميزات: