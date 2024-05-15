الآن moe.edu.kw نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2024 بالرقم المدني عبر موقع المربع الالكتروني في كل المدن

نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2024، حالة من القلق والتوتر يعيشها الطلاب في انتظار الكشف عن نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2024 في اقرب وقت لتطمئن قلوبهم، حيث أكدت وزارة التربية الكويتية أن نتائج الصف الثاني عشر 2024 سيتم الاعلان عنها قريبا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات، ليتم بعد ذلك رفع النتائج عبر موقع المربع الالكتروني وتكون متاحة امام الجميع، وسنشرح لكم طريقة الحصول على نتائج الصف الثاني عشر 2024 الكويت بالرقم المدني عبر الموقع الرسمي.

نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2024

من المقرر أن تعلن نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2024 خلال الاسابيع القادمة قبل حلول عيد الاضحى المبارك، وتعد نتائج الصف الثاني عشر من أهم النتائج في مشوار الطالب التعليمي على الاطلاق، إذ أن اجتياز تلك المرحلة بنجاح يعني التحاقه بمرحلة جديدة من التعليم، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر 2024 بالرقم المدني:

قم بزيارة موقع المربع الالكتروني.

قم بالضغط على كلمة “نتائج طلاب الكويت 2024”.

حدد نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2024.

قم بادخال اسم مدرستك بشكل صحيح.

الآن ادخل الرقم المدني الخاص بك، واسم المدينة المقيم بها.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك في كافة المواد الدراسية، وأيضا مجموعك الكلي.

رابط نتائج الصف الثاني عشر 2024

وقريبا سيتم تفعيل رابط نتائج الصف الثاني عشر 2024 من قبل وزارة التربية الكويتية ليتمكن الطلاب من متابعة النتيجة أولا بأول، حيث يعمل موقع المربع الالكتروني للنتائج علي توفير نتائج جميع المراحل الدراسية بشكل الكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة المقيد بها الطلاب، الجدير بالذكر ايضا ان عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثاني عشر العام الماضي اكثر من 5848 الف طالب وطالبة وقد تم نجاح الكثير منهم.