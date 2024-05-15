“أطفالك هتطير من الفرحة” استقبل الآن تردد قناة بطوط الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات!
تعد قناة بطوط من قنوات الكارتون المشهورة في الوطن العربي والشرق الأوسط بسبب المحتوى الهادف الذي تقدمه القناة، تمتاز قناة بطوط بتنوع محتواها فيمكن للكبار والصغار متابعة القناة، تعرض القناة على شاشتها العديد من برامج الكارتون المختلفة والتي تقضي على الملل والهدف منها تعليم الأطفال ومتعتهم وتسلية أوقاتهم وتعليمهم الأخلاق الحميدة، حازت قناة بطوط على ثقة أولياء الأمور من خلال البرامج التي تقدمها عبر شاشتها، في مقالنا اليوم سنتعرف على تردد القناة واهم مميزات قناة بطوط.
تردد قناة بطوط الجديد 2024
أعلنت إدارة القناة عن قرار تحديث تردد قناة بطوط لتوسيع نطاق القناة وإمكانية تطوير جودة عرض محتواها، ويأتي تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات كالاتي:
- نجد خانة التردد فارغة نقوم بكتابة تردد القناة بشكل دقيق: 11494.
- نختار معدل استقطاب القناة: عمودي.
- معدل ترميز القناة: 27500
- معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.
- نختار الجودة الخاص بالقناة:HD.
تردد قناة بطوط على عرب سات 2024
أعلنت القناة عن تحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي عرب سات، ويأتي تردد القناة الجديد بعد التحديث:
- في خانة التردد نقوم بكتابة تردد القناة كالاتي: 11594.
- نقوم بتعيين استقطاب القناة على: رأسي.
- معدل ترميز القناة: 27500
- معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: ¾.
- جودة عرض البرامج: SD.
مميزات قناة بطوط كيدز 2024
تعد القناة من ضمن أحدث قنوات الكارتون في الشرق الاوسط واشتهرت القناة بشكل واسع بسبب المحتوى الذي تقدمه القناة وتحقق نجاح واسع، فما هي مميزات هذه القناة:
- القناة تعرض محتواها بشكل مجاني تماما.
- تهتم القناة بعرض محتواها على مدار اليوم والفواصل الإعلانية ليست طويلة ومبالغ فيها.
- تعرض القناة عدد من برامج الكارتون المفضلة لدى الأطفال على شاشتها.
- تقدم القناة أفلام الكارتون الأجنبية باللغة العربية مما يجعلها القناة الأكثر شهرة بين قنوات الكرتون الأخرى حيث تقدم القناة فكرة جديدة للاطفال.
- بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تقدمها القناة، والهدف منها تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم للقيم الاخلاقية.
- مع دخول فترة الأجازة تأتي قناة بطوط ضمن القنوات التي يجب على طفلك مشاهدتها.