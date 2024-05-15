“عاوز تفرح أطفالك شغل وناسة وسيب الباقي عليها” استقبل الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024

أعلنت إدارة قناة وناسة كيدز عن تحديث التردد الخاص بالقناة لتقديم المحتوى بجودة عالية للأطفال، تعد قناة وناسة من قنوات الكارتون المشهورة في الوطن العربي بسبب المحتوى الذي تعرضه القناة من أفلام كارتون للأطفال حيث تهدف القناة من خلال برامجها تعليم الأطفال القيم الأخلاقية، كسبت القناة ثقة أولياء الأمور من خلال الأفلام الكرتونية والأناشيد التي يتم عرضها على القناة، من خلال مقالنا اليوم سنتعرف على التردد الجديد وكيفية ضبط القناة على جهاز الرسيفر.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد

من مميزات قناة وناسة كيدز توافر القناة على مختلف الأقمار الصناعية المشهورة في الشرق الأوسط ومن أهم هذه الأقمار القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي عرب سات:

تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات

في خانة تردد القناة نقوم بكتابة التردد كالاتي: 11270.

في خانة معدل الترميز نقوم بكتابة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: ⅚.

معدل استقطاب القناة: أفقي.

ثانيًا تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات

قررت إدارة القناة تحديث تردد القناة على العرب سات سنتعرف على التردد الجديد من خلال السطور القادمة:

في خانة تردد القناة: 11270.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

في خانة الجودة نقوم باختيار الجودة كالاتي:HD.

مميزات القناة

تمتلك قناة وناسة العديد من المميزات التي تميزها عن قنوات الكرتون الاخرى من أهم هذه المميزات:

تقديم المحتوى الهادف والمسلي للأطفال

ثقة أولياء الأمور في القناة بسبب البرامج التي تقدمها القناة.

تعرض القناة محتواها بشكل مجاني تماما.

جودة عرض القناة لبرامجها hd.

ضبط القناة على جهاز الرسيفر

قناة وناسة من القنوات المفضلة للأطفال وأولياء الأمور بسبب ما تقدمه القناة من محتوى هادف، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيفية ضبط القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك: