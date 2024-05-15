عرفتها ولا لسه…واتساب يقدم ميزات رائعة لملايين المستخدمين

أعلن تطبيق المراسلة العالمي واتساب WhatsApp عن تقديم ميزات جديدة لملايين المستخدمين في أنحاء العالم، حيث تهدف إلى إعادة تشكيل شكل التطبيق جذريا بالإضافة إلى تعزيز بعض الوظائف الأخرى لتحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

ميزات واتساب الجديدة لملايين المستخدمين على مستوى العالم

وفقا للتقارير الأخيرة، فإن تطبيق واتساب الأكثر استخداما عالميا يستعد لإحداث تحول جذري في تصميمه التقليدي، حيث سيشهد الملايين من المستخدمين حول العالم تغييرا شاملا في مظهره قريبا، فقد أعلن واتساب عن تحديث كبير لتطبيقاته المحمولة، يتضمن تحسينات رائعة في الوضع الداكن لتجعله أكثر تميزا، فضلا عن تحسينات أخرى في التصميم العام للتطبيق، مما يجعله أكثر تنظيما وسهولة في الإستخدام، وتشمل التحسينات الجديدة لإصداري أندرويد وآيفون، ووفقا لما صرحت به شركة واتساب، مع التركيز على تصميم حديث وسهل الإستخدام، من أبرز التغييرات هو “الوضع الظلام الأعمق”، حيث تم اختبار أكثر من 35 لوحة ألوان قبل اختيار التركيبة النهائية التي تقلل من إجهاد العين في ظروف الإضاءة المنخفضة، لتعزز التحسينات الحالية في الوضع الداكن الذي يحظى بشعبية واسعة بين مستخدمي التطبيق.

تحديثات مبتكرة لتعزيز تجربة المستخدم وزيادة الخصوصية في واتساب

سيحظى مستخدمو أندرويد بميزة التصفح الجديدة، التي تقدم شريط تنقل سفلي مبتكر، يتماثل لما تمتع به مستخدمو iOS منذ فترة، هذا الشريط يمكن المستخدمين من الوصول السريع إلى أقسام رئيسية في التطبيق مثل المحادثات والمكالمات والمجتمع.

وفيما يتعلق بالخصوصية، يعمل واتساب على تطوير ميزة جديدة تهدف إلى منع الأشخاص من التقاط لقطات شاشة لصورة الملف الشخصي على أجهزة iPhone وAndroid، مما يزيد من خصوصية المستخدم ويحمي الصور الشخصية من المشاركة غير المصرح بها، كما يعمل واتساب على ميزة مبتكرة في إدارة التخزين، حيث تحتوي النسخة التجريبية الأخيرة على خيارات جديدة لتصفية الدردشة، مثل “الكل”، “غير المقروءة”، و”المجموعات”، وتوفر هذه الترقيات أدوات فعالة لتحسين إدارة الرسائل داخل التطبيق على نظام Android.