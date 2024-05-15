الأسعار الجديدة اليوم للذهب... كم سعر الذهب اليوم في العراق للمثقال الواحد بعد التغيير

شهد اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 ارتفاع سعر الذهب اليوم في العراق للمثقال الواحد، يستمر تغير سعر الذهب في العراق لعيار 21 وباقي عيارات الذهب طوال الفترة السابقة، ومن أسباب تغير أسعر الذهب في العراق التغيير المستمر لأسعار الدولار مقابل الدينار، حيث يرجع هذا الامر لأكثر من سبب، فتعالوا من خلال الأسطر التالية نتعرف علي أهم تلك الأسباب وأسعار الذهب في العراق اليوم.

سعر الذهب اليوم في العراق للمثقال الواحد

شهد اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 ارتفاع في سعر الذهب في العراق، جاء على الارتفاع على إثر ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء في العراق، فمن أكثر العوامل التي تؤثر على ارتفاع سعر الذهب في العراق ضعف سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، وإليك أسعار الذهب في العراق للأنواع المختلفة:

سعر الذهب عيار 24 اليوم سجل 98,673 دينار، يعادل بالدولار 75.38 دولار.

سجل الذهب اليوم عيار 22 سعر 90,451 دينار، ويساوي بالدولار 69.10 دولار.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 86,341 دينار، ويساوي نحو 65.96 دولار.

كما بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 74,006 دينار، أي يعادل 56.54 دولار.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 اليوم 57,560 دينار، ويقدر نحو 43.97 دولار.

كما سجل سعر الذهب اليوم عيار 12 اليوم 49,337 دينار، وهو ما يعادل 37.69 دولار.

سعر الذهب في العراق بالدولار

سجل اليوم سعر كيلو الذهب في العراق بالدولار الأمريكي، وأوقية الذهب والجنيه الذهب الأسعار التالية:

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في العراق نحو 3,068,736 دينار، ويعادل بالدولار الأمريكي نحو 2,344 دولار.

ووصل سعر جنيه الذهب اليوم في العراق نحو 690,729 دينار، وهو ما يساوي بالدولار 527.68 دولار.

كما سجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق 98,673,181 دينار، وهو ما يعادل بالدولار 75,381 دولار.

ولعل أفضل إجابة لسؤال متى ينخفض سعر الذهب في العراق؟ ، هو أن تسعى الحكومة في توفير مصادر توفر من خلالها النقد الأجنبي الذي يساعد في تعزيز سعر الدينار العراقي مقابل الدولار.