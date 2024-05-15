هتعيش ملك بعد الزيادة… خطوات وطريقة اضافة المواليد على بطاقة التموين للحصول على زيادة في التموين… يلا سجل عيالك مستني ايه؟!!…

في الفترة الأخيرة، لاحظنا ارتفاع ملحوظ في عدد الاستفسارات من جانب فئات كبيرة من المواطنين، حول زيادة الدعم المقدم عبر بطاقات التموين، والشروط المطلوبة والأوراق الملزمة لتفعيل هذه الزيادة، ومن هنا، أن يقدم لكم نظرة شاملة على شروط تفعيل زيادة الدعم على بطاقات التموين، والوثائق المطلوبة للاستفادة من زيادة الدعم على بطاقات التموين لعام 2024.

اماكن التقديم للبطاقه وشروط زياده الدعم عليها

جميع فروع ووكالات التموين على مستوى الولايات، تقبل الطلبات لإضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2024، من الأسر المستحقة للخدمة، لفحصها وإضافة الأبناء المؤهلين فقط، طبقا للشروط التالية والتي يجب أن تتوفر في المقدمين:

يجب أن يكون عمر الأبناء المراد إضافتهم 4 أعوام فأكثر.

ينبغي أن يكون عدد أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة أقل من 4 أفراد، لتكملة العدد إلى 4 أفراد، وهو الحد الأقصى المسموح به وفقا للقرار الوزاري.

شروط اضافة المواليد

في صدد هذا الخبر حيث صرحت وزارة التموين عن تعديلات في سياسة الدعم لبطاقات التموين، وقد حددت الشروط والمستندات المطلوبة لإدراج الأطفال الجدد في بطاقة التموين لعام 2024 كالتالي:

يجب أن يكون عمر الابن أو الابنة لا يقل عن 4 سنوات.

يتم قبول إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية بشرط أن لا يزيد عددهم عن 4 أفراد.

ينبغي ان يتقدم المواطن بطلب اضافة الابناء عبر المجلس المحلي التابع له.

الاوراق المطلوبه لاضافه المواليد