لينك تحميل كشوف الوجبة الاخيرة pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في جميع محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، من المتوقع أن يمكنك تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الايام القادمة بعد أن يتم الانتهاء من أعمال الفحص والفرز التي تجريها حاليا الجهات المسئولة والمشرفة على برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية، والتي يأمل الالاف أن يتم الانتهاء منها قريبا قبل حلول عيد الاضحى، واليكم طريقة الاستعلام عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

قريبا سيتم الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ليتم صرف الدعم المالي المخصص لكل شخص ليتمكن من سد احتياجات اسرته وشراء كافة المستلزمات خاصة في ظل اقتراب حلول المناسبة الاسلامية الاكبر ألا وهي “عيد الاضحى المبارك”، ووفقا لتصريحات حكومية فأن من المقرر أن يستفاد من تلك الوجبة المرتقبة أكثر من 200 ألف أسرة من كافة المحافظات، واليكم خطوات الاستعلام عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024:

قم بزيارة موقع منصة مظلتي الالكترونية.

ثم اختر قسم هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

قم باختيار اسم المحافظة التي تقيم بها.

قم بادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح وكامل.

انقر على “استعلام”.

ستظهر لك قائمة بأسماء المستفيدين، يمكنك تحميلها بصيغة PDF.

قم بفتح الملفات للبحث عن اسمك وقيمة الدعم المخصص لك.

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ومن المقرر أن يقوم الدكتور احمد الاسدي باعتماد كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعد أن يتم اعدادها بشكل نهائي، واختيار المستفيدين وفقا للشروط المعلنة سابقا من قبل وزارة العمل العراقية وهي:

يجب أن يكون المتقدم من حملة الجنسية العراقية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق.

أن يكون عدد الاسرة لا يقل عن 4.

يمكنك تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بسهولة فور الانتهاء من أعمال الفحص التي تجريها الوزارة خلال تلك الفترة على قدما وساق.