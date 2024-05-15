هاتف الناس الشقيانه… هاتف Samsung Galaxy A25 5G صاحب المواصفات والسعر الخيالي… هاتف ولا في الاحلام

الهاتف Samsung Galaxy A25 5G هو جهاز متميز يقدم مزيج رائع من الأداء والتكنولوجيا الحديثة، يتميز بدعمه لتقنية الجيل الخامس 5G، مما يضمن سرعات اتصال فائقة وتجربة استخدام سلسة، بالإضافة إلى ذلك، يأتي بشاشة كبيرة بتقنية Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة تقدم صور واضحة وحية، يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android مع واجهة Samsung One UI، مما يوفر تجربة استخدام سلسة ومريحة، كما يأتي الهاتف مزود بمعالج قوي وذاكرة وصول عشوائي كبيرة تمكن من تشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة.

مواصفات الهاتف

الشاشة تظهر بشكل النوتش في وسطها وهي من نوع Super AMOLED، بمقاس 6.5 إنش وجودة FHD+ ودقة 1080×2340 بكسل، وكثافة بكسلات تصل إلى 396 بكسل لكل إنش، وتدعم معدل تحديث 120Hz مع سطوع يصل إلى 1000 شمعة. يمكن زيادة مساحة التخزين عبر بطاقة الذاكرة ويتم وضعها في فتحة الشريحة الثانية. يعمل الهاتف بمعالج Exynos 1280 بتقنية 5 نانومتر مع معالج رسومي Mali-G68، وهو نفس المعالج المستخدم في هاتف Samsung Galaxy M34 5G. كاميرا السيلفي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2. أما الكاميرا الخلفية، فتأتي الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتدعم المثبت البصري OIS.

يتوفر الهاتف في ثلاثة إصدارات:

اصدار بسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت.

إصدار بسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت.

إصدار بسعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت.

سعر الهاتف في مصر

سعر الهاتف في مصر لنسخة 128 جيجا و 6 جيجا رام بسعر 11300 جنية، اما سعر نسخة 256 جيجا و 8 جيجا رام بسعر 12200 جنية.