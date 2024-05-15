احصل على 20 ألف ريال..شروط الحصول على مبادرة سند محمد بن سلمان للمقبلين على الزواج في المملكة 1445

في البداية توفر دولة السعودية عدد كبير من البرامج التي تقدم الدعم للمواطنين السعوديين من أصحاب الدخل المحدود، حيث تهدف الحكومة من خلال هذه البرامج إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المحتاجة ومساعدتها على تأمين المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتتمكن من عيش حياة كريمة، ويعد سند للزواج الذي يقدمه ولي العهد محمد بن سلمان واحدًا من أهم هذه البرامج، وسوف نذكر لكم تفاصيل كاملة عن هذا البرنامج وعن الشروط المطلوبة للقبول في سند محمد بن سلمان، تابعونا.

مبادرة برنامج سند محمد بن سلمان للزواج 1445

يشكل برنامج سند محمد بن سلمان أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين السعوديين، حيث أن هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في تحسين مستوى حياة عدد كبير جدًا من المواطنين، وهناك العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية يرغبون في معرفة الشروط المطلوبة للحصول على الدعم الذي يقدمه ولي العهد للراغبين في الزواج، وسوف نذكر لكم أبرز هذه الشروط في السطور الآتية في مقال اليوم.

تم تخصيص هذا البرنامج للمواطنين السعوديين فقط لذلك لا بد من أن يكون الشاب المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية، وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة.

كما يقدم سند للزواج الدعم للمواطنين المقبلين على الزواج لأول مرة في حياتهم، وذلك لأن دعم هذا البرنامج ليس مخصص للأشخاص الذين يرغبون في تعدد الزوجات.

شروط الحصول على سند محمد بن سلمان