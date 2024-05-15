رابط التسجيل في نظام نور 1445…. بالخطوات وموعد التقديم

رابط التسجيل في نظام نور 1445، من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من أولياء الأمور الذين يرغبون في تسجيل أبنائهم في الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 1446، وأكدت وزارة التعليم السعودية على أن أولياء الأمور يمكنهم التسجيل على رابط نظام نور وذلك بداية من 8 مايو، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل ….

رابط التسجيل في نظام نور 1445

زيارة الموقع الرسمي لنظام نور على الإنترنت.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور والبيانات المطلوبة.

اضغط على حساب ولي الأمر .

ثم ادخل البيانات الخاصة بالطالب .

حدد الفصل الدراسي.

ثم حدد المدرسة التي ترغب في الحاق الطالب بها.

ثم ادخل بيانات الطالب في الخانات الموضحة أمامك.

ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم اضغط على “تسجيل” .

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم السعودية أنه يجب على ولي أن يقوم بتسجيل ابنه في إحدى المدارس السعوجية، عبر موقع نظام نور وأشار المصدر إلى أنه سوف يتم غلق باب التسجيل في جميع المدارس في 17/03/2024 .

خدمات يقدمها نظام نور

يقدم موقع نظام نور عدد من الخدمات التعليمية تيسيراً على عدد كبير من أولياء الأمور، ومن أهم الخدمات التي يقدمها نظام نور .