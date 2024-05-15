هتتفرج بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة ماتش الاهلي والترجي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

القنوات المفتوحة الناقلة ماتش الاهلي والترجي، في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، وتتضمن المواجهة تفاصيل مثل الموعد والقنوات الناقلة بالإضافة إلى تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موعد مباراة الأهلي والترجي يوم السبت المقبل

وسيتم بث المباراة عبر عدة قنوات ناقلة، بما في ذلك قناة بي إن سبورتس وتوفر القنوات التفاصيل اللازمة للمشاهدين، من خلال ترددها المخصص للبث يتجه فريق الأهلي إلى تونس مساء الأربعاء حيث يخطط للتدريب في تونس يومي الخميس والجمعة تجهيز اللاعبين للمباراة الهامة.

القنوات المفتوحة الناقلة ماتش الاهلي والترجي

بهذا التردد يمكن للمشاهدين الوصول إلى بث مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا 2024 على قناة بي إن سبورت 6، قنوات بين سبورت هي القنوات المحملة بنقل مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي وتتمتع هذه القنوات بحقوق البث الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تم اختيار قناة Bein Sports HD 6 كقناة لنقل المباراة في الإذاعة الحية يوم السبت المقبل أما للمشاهدين الذين يفضلون متابعة المباراة عبر القنوات المفتوحة فيمكنهم ذلك عبر تايم سبورت البث الأرضي تردد قناة BeIN Sports 6 التي تبث مباراة الأهلي والترجي على النايل سات في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، هو كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: عمودي (v).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي والترجي اليوم

اليوم، هناك عدة قنوات مفتوحة تقوم بنقل مباراة الأهلي والترجي وهي كما يلي لمشاهدة المباراة عبر قناة أرينا سبورت الكرواتية يمكن الاستمتاع بالبث المباشر على التردد التالي:

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11512.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 30000.

تردد قناة etv الاثيوبية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11513.

الاستقطاب: عمودي.

التصحيح: 4/3.

الترميز: 27500.

بهذه القنوات المفتوحة يمكن للجماهير مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسهولة وبدون تكلفة إضافية.