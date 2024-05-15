حدثها الآن… كل ما تحتاج معرفته عن تردد قناة كراميش كيدز الجديد 2024 على النيل سات

يبحث الكثير عن تردد قناة كراميش الجديد2024، والتي تعتبر واحدة من القنوات العربية المتخصصة في تقديم برامج ممتعة وترفيهية للأطفال، حيث يقدم وسيم عواد مدير قناة كراميش مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال وتثقيفهم في مختلف المجالات، تتضمن القناة أغاني ورسوم كرتونية ممتعة، إلى جانب برامج تثقيفية وثقافية واجتماعية ودينية، مما يجعلها خيار مثالي لتسلية الأطفال وتعليمهم في نفس الوقت.

تردد قناة كراميش كيدز

يمكنكم استقبال تردد قناة كراميش كيدز والاستمتاع بمجموعة متنوعة من البرامج المحبوبة للأطفال على مدار الساعة.

القمر: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي “v”.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

برامج قناة كراميش

سيبك من أساليبك.

كركبة.

سهران.

الغشاش.

شمة هوا.

سايلنت. .

ضبط قناة كراميش على الريسيفر

ضبط قناة كراميش على الريسيفر يمكن أن يتم بسهولة باستخدام الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات “menu” من ريموت الريسيفر. حدد خيار التركيب “Installation”. اختر التثبيت اليدوي “Manual installation”. حدد القمر الصناعي المناسب، في هذه الحالة يكون “نايل سات”. أدخل تردد قناة كراميش المذكور أعلاه، بالإضافة إلى الاستقطاب والبيانات الأخرى المطلوبة. اضغط على زر OK وانتظر لحظات قليلة لبدء البحث عن القنوات باستخدام نفس التردد. بعد الانتهاء من البحث، اضغط على زر Save لحفظ القنوات الجديدة.