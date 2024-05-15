مبروك الأستاذ نجح!! دلوقت رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

تعتبر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023/2024 في العام الدراسي الحالي ذات اهتمام كبير من قبل أولياء الأمور، وذلك لأنها تعتبر نهاية المرحلة الابتدائية وليست مجرد صفوف النقل الرابع والخامس، لذلك فإن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية والصف السادس لها أهمية خاصة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى البوابة الرسمية للأزهر، ثم إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس للاستعلام عن نتيجة الطالب أو الطالبة في امتحانات الشهادة الابتدائية.

تعرف على جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

أما بخصوص جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، فقد تم الإعلان عنه من قبل قطاع المعاهد الأزهرية. حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات لطلاب الشعبة العلمية يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل، أما لطلاب الشعبة الأدبية، فسوف تنطلق الامتحانات ابتداءً من يوم 2 يونيو 2024، وتأتي هذه الخطوة في إطار ترتيبات وتنظيمات تهدف إلى سلامة ونجاح الطلاب في اجتياز هذه المرحلة الحاسمة من حياتهم الأكاديمية.

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