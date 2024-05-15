“مغامرات كرتونية مع الأميرات” تردد قناة تنة ورنة للأطفال على الأقمار الصناعية لمشاهدة أحلى كرتون لطفلك

تعد قناة تنة ورنة من القنوات الفضائية المعروفة بتقديم محتوى قيم وهادف يجذب الأطفال بشكل كبير، حيث أن هناك ملايين الأطفال الذين يتابعون برامج ومسلسلات قناة تنة ورنة المميزة، والتي حققت شهرة واسعة في العالم العربي خلال وقت قصير، وتهدف إدارة هذه القناة على أن يكون محتواها يجمع بين التعليم والترفيه، وذلك لأجل زيادة ثقافة الأطفال بأسلوب ترفيهي ومسلي، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات تردد قناة تنة ورنة عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات وغيرها من المعلومات المهمة حول هذه القناة المفضلة لدى أغلب الأطفال من مختلف الأعمار.

استقبل حالاً تردد قناة تنة ورنة للأطفال

تتزايد عمليات البحث عن تردد قناة تنة ورنة بشكل كبير، فإذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون في معرفة بيانات أحدث تردد لها، فيجب عليك متابعة قراءة السطور التالية:

تردد قناة تنة ورنة عبر النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 11853.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

حدث تردد قناة تنة ورنة عبر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11595.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة تنة ورنة لكل الأطفال