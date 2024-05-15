اضبط جهازك من دلوقتي.. 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا موسم 2024

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي، يوم مهم ينتظره عشاق الكرة في العالم العربي وإفريقيا على حدٍ سواء ففيه يجتمع الأهلي المصري والترجي التونسي في مواجهة نارية في إطار نهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الحالي، من المتوقع أن يكون اللقاء منقولا عبر العديد من القنوات الرياضية

مع العلم أن بي إن سبورتس 6 ستكون القناة الرئيسية المحملة بنقل الحدث مباشرة تردد هذه القناة الرياضية، يعتبر موضوع هام لكل من يرغب في متابعة المباراة، حيث يتعين ضبط التردد بالشكل الصحيح لضمان الاستقبال الجيد للبث المباشر، يمكن للمشجعين العرب و الإفريقيين الاستمتاع بالتشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين بالإضافة إلى معرفة الحكم المكلف بإدارة المواجهة الحاسمة ال قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

سنتناول الآن قائمة القنوات التي ستبث مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا اليوم، حيث تأتي قناة بي ان سبورت كأحد أهم المنصات التي تنقل الحدث مباشرة، تعتبر بي ان سبورت الحاملة لحقوق بث مباريات الدوري الأفريقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أعلنت قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية بشكل خاص عن بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي عبر قناة بي ان سبورت 4، وهي القناة المشفرة التي ستقوم بنقل المباراة للمشتركين، بالإضافة إلى ذلك ستقوم قنوات مفتوحة بنقل المباراة أيضا، ومن بين تلك القنوات قناة أرينا الكرواتية وكذلك قناة إي تي في الإثيوبية بالإضافة إلى القناة التونسية الأرضية المفتوحة.

هذه القنوات ستوفر فرصة للمشاهدين في مناطق مختلفة لمتابعة اللقاء المهم بين الأهلي والترجي وذلك من خلال بث مباشر للمباراة، مما يتيح للمشجعين فرصة متابعة الأحداث والتشجيع فرقهم المفضلة في هذا اللقاء النهائي المرتقب في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي اليوم

موعد مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا تختلف حسب التوقيت في كل دولة، حيث من المقرر أن تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت مصر بينما ستكون في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت تونس، في المغرب والجزائر سيكون موعد المباراة في تمام الساعة 8 مساءا، بينما ستقام في الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 11 مساءا وفي الأردن في تمام الساعة 10 مساءا بينما في السودان في تمام الساعة 9 مساءا.

ويوافق موعد مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت الكويت وقطر وفي المملكة العربية السعودية في الساعة 10 مساءا أيضا، هذه المواعيد المتغيرة تعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا اللقاء المهم في دوري أبطال أفريقيا وتسهل على المشجعين حول العالم متابعة الحدث والتشجيع فرقهم المفضلة في هذه المواجهة الرياضية المهمة.