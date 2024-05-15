راسميا ..رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2024، فى جميع المحافظات المصرية، حيث شهدت معدلات البحث بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة من أجل الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي، وذلك بعد انتهاء طلاب الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات البلاد من أداء امتحاناتهم، و أعلنت جميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو، و من المتوقع أن تعلن المحافظات نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الثاني للطلاب تباعًا وليس في وقت واحد، و سنواصل متابعة أخبار إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 .

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024:

في يوم الأربعاء الموافق 8-5-2024، بدأت امتحانات الصف السادس الابتدائي في جميع مديريات التربية والتعليم، على مستوى الجمهورية وانتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 14-5-2024، و أعلنت جميع الإدارات التعليمية أن عمليات التصحيح قد بدأت في الوقت نفسه مع بدء الامتحانات،و تم إجراء عمليات التصحيح داخل المدارس بهدف الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، وقد أعلنت بعض المحافظات في الجمهورية أنها ستقوم بنشر نتائج الصف السادس الابتدائي إلكترونيًا، مثل محافظة القاهرة، بينما ستعلن العديد من المحافظات الأخرى نتائج الصف السادس الابتدائي بشكل ورقي.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات:

بخطوات بسيطة وسهلة تستطيع الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات مصر من خلال الخطوات التالية: