مواجهة نارية.. موعد مباراة الاهلي والترجي القادمة في ذهاب دوري أبطال أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاهلي والترجي القادمة بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر يستعد الفريق الأهلي المصري بكل تركيز، واستعداد لمواجهة الترجي التونسي في اللقاء الحاسم المحدد له السبت المقبل على ملعب رادس، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024، تعد هذه المباراة فرصة حاسمة للفريقين للتتويج باللقب القاري الأهم، ومن المتوقع أن يقدم كل فريق كل ما لديه من أجل تحقيق الفوز والمضي قدما نحو اللقب يسعى الأهلي للعودة بنتيجة إيجابية من لقاء الذهاب خارج ملعبه، فيما يسعى الترجي للاستفادة من عامل الأرض والجمهور للحصول على الفوز.

موعد مباراة الاهلي والترجي القادمة

بعد البحث المتكرر عن موعد مباراة النهائي بين الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا لعام 2024 تم تحديد أن المباراة ستقام يوم السبت القادم في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ستكون المباراة على أرضية ملعب رادس في تونس أما لقاء الإياب سيكون في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة في استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 25 مايو الحالي.

ستقوم شبكة قنوات بي ان سبورت بنقل المباراة حصريا في مصر والشرق الأوسط وسيتم بث المباراة على قناة بي إن سبورت 6، يسعى الأهلي المصري لتحقيق اللقب الثاني عشر في تاريخه بهدف تعزيز سجله القياسي كأكثر الفرق فوزاً بالبطولة، ويسعى الفريق لمواصلة سلسلة انتصاراته وهيمنته على البطولة الأبرز في القارة الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي

“المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 عبر القناة الرياضية بي إن سبورتس 6، والتي تعتبر الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، تأتي هذه المباراة في إطار التنافس القوي بين الفريقين للفوز باللقب القاري المرموق، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الانتصار وتحقيق اللقب الثاني عشر للأهلي، مما يعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة يتابع جمهور الكرة الإفريقية بشغف متزايد هذه المواجهة المثيرة والتي يتوقع فيها أداء مميزا من الفريقين العريقين.